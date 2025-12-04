Георги Иванов: Доверието, гласувано ни от УЕФА, е най-категоричната оценка за работата, която вършим всеки ден

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов изрази задоволството си от избора на страната ни за домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028-ма. Той говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че доверието, което УЕФА е гласувала на родната централа с решението е най-категоричната оценка за работата, която вършат Гонзо и неговия екип начело на БФС.

Георги Иванов допълни, че организирането на Европейското първенство за юноши е огромен престиж за България. Президентът на БФС също така не пропусна да благодари и на кметовете на Пловдив, Стара Загора и Пазарджик за дейното участие в проекта. Именно в тези градове ще се проведат мачовете от континенталната надпревара.

Евро 2028 ще донесе огромен престиж на България

✅ Всичко, което трябва да знаете за Европейското първенство за юноши до 19 г., на което България ще бъде домакин през... Posted by Български футболен съюз on Wednesday, December 3, 2025

„Самият факт, че България е в елитната компания на Чехия, която ще организира Евро U19 през 2027 г., и Нидерландия, домакин на турнира през 2029 г., говори достатъчно красноречиво за огромния престиж, който тази надпревара носи на страната ни. Доверието, гласувано ни от страна на УЕФА, е най-категоричната оценка за работата, която аз и моят екип сме свършили до момента и продължаваме да вършим всеки ден“.

„Знаете, че за организацията на събитие от такъв ранг от ключово значение е пълноценното партньорство с местните общини. Работим в тясно сътрудничество с кметовете на Пловдив, Стара Загора и Пазарджик – г-н Димитров, г-н Тодоров и г-н Куленски – и им благодаря за дейното участие в проекта. Убеден съм, че всички заедно с общи усилия ще организираме един страхотен турнир за българската публика“, обясни президентът на БФС.

