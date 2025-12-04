Войната в Украйна:

Путин отчаяно не иска да бъде като Николай II, когото разстреляха собствените му поданици

04 декември 2025, 11:25 часа 207 прочитания 0 коментара
Владимир Путин отдавна се бори с две състояния:

1. Отчаяно иска да бъде като Петър Велики, строителят на империя.

2. Отчаяно не иска да бъде като Николай II, който беше разстрелян от собствените си поданици.

И едва когато Путин сметне, че второто е по-вероятно да се случи от първото, чак тогава мирните преговори за Украйна ще станат реалистични.

И е важно да се уточни - не когато второто обективно ще е по-близо да се случи, не! А само когато в главата на Путин това възприятие ще е по-близо.

Горното е мнението на Юрий Богданов, украински анализатор и специалист по стратегически комуникации в областта на политиката, бизнеса и публичната администрация, в канала му в Telegram.

Елена Страхилова
Владимир Путин Цитати война Украйна
