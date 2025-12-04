Войната в Украйна:

"Всички форми на протест са оправдани": МЕЧ ще подкрепят вота на недоверие на ПП-ДБ (ВИДЕО)

04 декември 2025, 13:27 часа 187 прочитания 0 коментара
"Днес бяхме потърсени от колегите от ПП-ДБ, вече са ни изпратили първоначалната версия за вот на недовери, ние ще се включим в изготвянето на мотивите и в защитата на такъв вот заедно с тях. Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента във връзка с готвения вот на недоверие на ПП-ДБ, като заяви, че те ще споделят темата на вота, но отрече да става въпрос за обща политика.

Всяка форма на протест е оправдана

Лидерът на МЕЧ подкрепя всяка форма на протест, според него тя е "оправдана в завладяната държава".

"Аз продължавам да го твърдя. Не деля протестиращите на мирно протестиращи, на хванати за ръце, показващи сърца и на такива, които показзват по-висока степен на агресия. Всички форми на протест в завладяната държава са оправдани. Всеки носи отговорност за своите действия, било то криминални или административни нарушения", посочи още Василев.

 

МЕЧ не са доволни от изслушването на Митов

Василев не е доволен от изслушването на вътрешните работи, като определи поведението му като нагло. 

"Този министър няма неоэбходимата компетенция да отговори на нито едион от въпросите на парламентарната групи, свързани с организацията на протеста, с проблемите по осигуряването на обществения ред, с това защо пред партийни централи и офиси не е осигурена охрана и защо няма ток в София и защо полицията е била в голяма степен неадекватна", добави Василев. 

По думите му мястото на министъра се гарантира единствено и само от Делян Пеевски. ОЩЕ: "МЕЧ стреля навсякъде. Силата е на улицата - със сопата или с мегафона": Радостин Василев със закана

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Вот на недоверие Радостин Василев 51 Народно събрание МЕЧ
