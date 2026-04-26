Тази реч ще е класически "Доналд Тръмп": Ще е смешна, ще има изстрели

Думите са на говорителя на Белия дом Каролайн Левит и тя ги казва малко преди действително да има изстрели и паника на събитие в хотел "Хилтън", на което участие взеха американският президент Доналд Тръмп и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Левит използва фразата "There will be some shots fired tonight in the room" в преносен смисъл - че ще има един вид словесни фойерверки. Оказа се, че фойерверки действително имаше - и то не словесни и не безопасни:

Scenes from the immediate aftermath of the shooting at the White House Correspondents’ Association event.



Самият Тръмп трябваше да отговаря на въпрос защо това (демек опити за покушение) постоянно му се случват. Отговорът - "хората, които правят най-много, в тях се прицелват", като Тръмп се сравни с Ейбрахам Линкълн. "Не ми се иска да го казвам, но направих много" - типично за Тръмп. Хотелът, в който стана стрелбата - "Хилтън" във Вашингтон, е същият, в който преди 45 години е прострелян Роналд Рейгън.

Reporter: Why do you think this keeps happening to you?



Trump: I have studied assassinations... they always go for the most impactful people, like Abraham Lincoln.



They don’t go after the ones who don’t do much.



We have done a lot.