Тази реч ще е класически "Доналд Тръмп": Ще е смешна, ще има изстрели

26 април 2026, 11:29 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Думите са на говорителя на Белия дом Каролайн Левит и тя ги казва малко преди действително да има изстрели и паника на събитие в хотел "Хилтън", на което участие взеха американският президент Доналд Тръмп и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Още: Вие сте такъв позор. Виетнам – колко години беше Виетнам?!

Левит използва фразата "There will be some shots fired tonight in the room" в преносен смисъл - че ще има един вид словесни фойерверки. Оказа се, че фойерверки действително имаше - и то не словесни и не безопасни:

Самият Тръмп трябваше да отговаря на въпрос защо това (демек опити за покушение) постоянно му се случват. Отговорът - "хората, които правят най-много, в тях се прицелват", като Тръмп се сравни с Ейбрахам Линкълн. "Не ми се иска да го казвам, но направих много" - типично за Тръмп. Хотелът, в който стана стрелбата - "Хилтън" във Вашингтон, е същият, в който преди 45 години е прострелян Роналд Рейгън - Още: Доналд Тръмп очевидно е най-глупавият човек, сядал някога на Пенсилвания Авеню 1600

Ивайло Ачев
