Вие сте такъв позор. Виетнам – колко години беше Виетнам?!

"Какво ще кажете на американците, които задават въпроса колко дълго ще продължи това (войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток)? Очевидно знаете, че за тях има по-високи цени на бензина". Този въпрос и последвалата констатация вбесиха американския президент Доналд Тръмп, който потопи не само САЩ, но и света в икономически хаос след като си помисли, че Иран е като Венецуела и може да се справи за един ден военно с Техеран.
Още: Доналд Тръмп очевидно е най-глупавият човек, сядал някога на Пенсилвания Авеню 1600
"Вие сте такъв позор. Разбрахте ли какво казах току що? Виетнам – колко години беше Виетнам?!", избухна Тръмп. И за пореден път обяви, че за няколко седмици победил Иран и сега си седял и чакал (добро) споразумение":
Reporter: What do you say to the American people who question how much longer this will take? Obviously, you know they’re having higher gas prices.— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
Trump: You’re such a disgrace. Did you hear what I just said? How many years was Vietnam? pic.twitter.com/w4APMzQs9p
А на въпрос какво става, вече 8 седмици тече войната в Иран, а първоначално Тръмп е казал 4-6 седмици, отговорът беше: "Е, надявах се, но им дадох малко почивка. Искам да сключа най-доброто споразумение":
Reporter: It has been 8 weeks since the start of the war in Iran—you initially said it would be 4–6 weeks.— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
Trump: I took a little break. pic.twitter.com/WDjDRNTwly
Още: Може да звучат сърдити, но в душите си американците се чувстват добре за икономиката