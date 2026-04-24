24 април 2026, 7:02 часа 859 прочитания 0 коментара
Вие сте такъв позор. Виетнам – колко години беше Виетнам?!

"Какво ще кажете на американците, които задават въпроса колко дълго ще продължи това (войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток)? Очевидно знаете, че за тях има по-високи цени на бензина". Този въпрос и последвалата констатация вбесиха американския президент Доналд Тръмп, който потопи не само САЩ, но и света в икономически хаос след като си помисли, че Иран е като Венецуела и може да се справи за един ден военно с Техеран.

Още: Доналд Тръмп очевидно е най-глупавият човек, сядал някога на Пенсилвания Авеню 1600

"Вие сте такъв позор. Разбрахте ли какво казах току що? Виетнам – колко години беше Виетнам?!", избухна Тръмп. И за пореден път обяви, че за няколко седмици победил Иран и сега си седял и чакал (добро) споразумение":

А на въпрос какво става, вече 8 седмици тече войната в Иран, а първоначално Тръмп е казал 4-6 седмици, отговорът беше: "Е, надявах се, но им дадох малко почивка. Искам да сключа най-доброто споразумение":

Още: Може да звучат сърдити, но в душите си американците се чувстват добре за икономиката

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Още от Цитати
