Българите избраха генерал, а действат старшинки

21 май 2026, 8:25 часа 1051 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Силно съм обезпокоен от авторитарните тенденции, които властват. Българите избраха генерал, а действат старшинки. Това каза депутатът от "Демократична България" Павел Попов в ефира на Нова телевизия. Той коментира предложенията на "Прогресивна България" за промени в депутатския правилник. Той добави, че е силно обезпокоен от авторитарните тенденции, които властват.

"Безпокойството ни не е глупост. Става дума за ограничаване на функциите на народните представители, които са не само да законодателстват, но и да упражняват контрол", агрументира се той.

По думите му на депутатите се ограничава достъпът до документи. "По сегашния правилник това става до 14 дни, а сега ще трябва да използвам личните си връзки", обясни Попов.

Другото, което ги притеснява, е трудностите при създаването на временни комисии. Според предложението подобно искане ще правят 48 народни представители. "Част от замисъла на управляващите е да покажат опозицията като нещо неразривно, но ние не целим това", заяви той.

Народно събрание Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Павел Попов 52 Народно събрание
Виолета Иванова Редактор
