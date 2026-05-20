Ако забраните на опозиционния хор да пее, фалшивото ви пеене ще се чува

"Сега задаваме тон за песен, ако запеем всички заедно фалшиво - целият парламент ще е фалшив. Ако вие забраните на опозиционния хор да пее, вашето фалшиво пеене ще се чува", каза народният представител от "Продължаваме промяната" и председател на инициативата "Правосъдие за всеки" Велислав Величков по време на дебатите по новите правила в парламента във Временната комисия за правилника. Конкретен повод за думите му е предложението на управляващите да ограничат възможността парламентарните групи да предлагат временни анкетни комисии.

Текстовете на мнозинството предвиждат това да може да става с една пета от подписите на народните представители, което позволява само на "Прогресивна България" да внася такива предложения самостоятелно, тъй като останалите групи не разполагат с толкова депутати.

Аргументите на управляващите

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" в 52-ото Народно събрание Петър Витанов заяви, че със серията от предложения мнозинството се стреми да премахне онази токсичност, която изолира парламентът от основния му фокус.

"Аз вярвам в института на времените комисии и в помощния орган на Народното събрание, но считам, че първо и най-важно е да съставим постоянните. Тези временни комисии не би следвало да бъдат политическа дъвка", заяви още шефът на групата на мнозинството.