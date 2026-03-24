Бутиковите клубове все по-често канят DJ-и със собствен стил

Ако преди години програмата на един клуб се изграждаше около популярни имена и познати хитове, днес подходът е различен. Все повече заведения в Европа и Близкия изток търсят артисти със собствен почерк, а не просто добре познати звезди. Причината е, че публиката се промени и все по-често очаква вечерта да има характер, а не само силен звук.

Организатори на събития в градове като Дубай, Букурещ и Варшава признават, че през последните години интересът към по-нишови стилове расте. Вместо класическия комерсиален формат, в програмите все по-често се появяват afro house, melodic house и различни варианти на tribal звучене. Това е музика, която не разчита на бърз ефект, а на постепенно изграждане на настроение и по-дълга динамика на дансинга.

Тази промяна се вижда ясно в клубове в Дубай, където вечерите често започват с по-дълбок house и постепенно преминават към по-ритмично звучене. Подобен модел се използва и в Букурещ, където през последните години се разви силна клубна сцена, ориентирана към по-атмосферна музика и по-внимателно подбрани гостуващи DJ-и. Именно от такива среди идват много от артистите, които днес се канят в различни държави и се търсят от клубове, които искат по-различна програма.

Част от тази вълна е и румънският DJ и продуцент &SARA, която този петък ще гостува в Пловдив. Тя участва в събития в Букурещ, Варшава и Доха и работи със стилове като afro house, latin и melodic звучене, музика, която все по-често се чува в модерните клубове в Европа и Близкия изток. Според хора от бранша подобни гостувания показват как се променя и местната сцена. Все повече клубове залагат на тематични вечери и на DJ-и със собствен стил, вместо да разчитат само на стандартния уикенд формат.

В LunOr Bar & Club, където ще бъде сетът на &SARA, през последните месеци се правят именно такива събития с гостуващи артисти и с музика, която следва това, което се случва в по-големите клубни центрове. Тази промяна може да не се забелязва веднага, но постепенно оформя нов модел на нощния живот с по-малко показност, повече селекция, по-малко шум и повече атмосфера. Формула, която вече е стандарт в много градове и постепенно намира място и тук.

Този петък, 27 март, от 22:00 часа в LunOr Bar & Club в Пловдив зад пулта ще застанат &SARA и DJ Атанас Янев.



