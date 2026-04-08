Перфектното мезе за великденската трапеза: “Орехите”

Има безброй неща, които правят едно събиране специално. Например разговорите на всякакви теми, историите, които сме чували десетки пъти, старите шеги и разбира се, добрата храна на масата. И въпреки че всяка трапеза е различна – пищна, малко по-скромна или в някои случаи направо ексцентрична – важното е да бъде изпълнена с много любов, добра компания… и страхотни мезета.

Точно както и хората около нея, масата е пъстра, цветна, понякога непредсказуема, но винаги с неповторим характер. В някои от случаите се приготвя с много старание, а в други всичко се случва хаотично – всеки добавя по нещо, някой е забравил какво трябва да донесе, импровизираме на място. Има дни, в които ни се готви с часове, и такива, в които просто искаме да седнем и да си починем. Но какъвто и да е поводът или настроението, знаем, че винаги можем да разчитаме на едно. Богато плато с мезета точно по средата на масата, с което всяка трапеза засиява в пълния си блясък.

Именно тези малки деликатеси са едни от любимите ни неща за хапване. Те се споделят, подават от ръка на ръка, събират хората около масата… и винаги свършват първи. А разнообразието от вкусове е истинско спасение за семейството. Така всеки има по нещо специално за себе си, без компромиси и спорове къде ще отиде последното парче. Любителите на класиката, верни на себе си, се насочват към шпековия салам Бургас – избор, който никога не ни разочарова. Ако пък търсим малко по-богат вкус и повече подправки, луканка Чардака е винаги насреща. Разбира се, няма как и без Добруджанския суджук, който безспорно е вечният фаворит на малки и големи.

Зад всички тези любими колбаси стои една марка с дълга история и постоянен стремеж да предлагат само най-добрите продукти. “Орехите” от години изграждат доверие със своето внимание към суровините, рецептите и незабравимия вкус, който личи във всяка хапка. Неслучайно марката е първият месопреработвател и производител на колбаси в България, отличен с TÜV NORD сертификат „Контролирано качество при производителя“ – признание, което говори само по себе си. Разбира се, вкусът също е престижно оценен. “Орехите” могат да се похвалят с цели два златни медала от „Месомания 2025“ за шпеков колбас от свинско и говеждо месо и за деликатесен шпек – два варено-пушени шедьовъра, приготвени от внимателно подбрано 100% българско месо и натурални подправки, носещи духа на традицията. През последните години “Орехите” са категоричният избор на потребителите на “Месомания”, защото когато качеството и вкусът вървят ръка за ръка, няма как това да остане незабелязано.

Instagram