София се събира в ДВОРА: Нов градски фестивал за вкусна храна и забавления под открито небе

В края на май, когато София ухае на лято, а вечерите продължават дълго след залез, едно скрито кътче в центъра на града ще се изпълни с живот. Мястото е вътрешният двор на търговски комплекс „Руски паметник“, който за пръв път ще се преобрази в сцена на вкус, музика и споделени моменти.

Освободете календара за последния уикенд на месеца (30 и 31 май), защото ви очакваме на ДВОРА - новият градски културен фестивал.

Фестивалът поставя своя фокус върху онова, което най-естествено събира хората - вкусната храна, добрата музика и топлата атмосфера.

Любими ресторанти, street food брандове и очарователни пекарни ще разкрият своите менюта - разнообразни, ароматни и идеални за споделяне. До тях ще се разгърне цветна бар линия с авторски коктейли, селекция от български вина, craft бира и свежи безалкохолни предложения.

Всеки щанд ще носи собствен характер и малка изненада, превръщайки разходката из ДВОРА в поредица от вкусни градски открития.

През деня пространството ще оживее с различни работилници, специални гости и редица активности за малки и големи. Ще обявим част от акцентите съвсем скоро, но отсега ви обещаваме, че програмата ще бъде разнообразна и вдъхновяваща.

А понеже отлично знаем, че музиката е част от всеки празник, за вечерта сме подготвили специална програма с DJ сетове, градски инди банди и вълнуващи изпълнения под открито небе.

И за да е съвсем пъстро настроението, атмосферата на ДВОРА ще бъде обагрена с лампички, неонови надписи и арт кътчета, подходящи за разговори, смях и разбира се - спонтанни преживявания.

Посетителите на фестивала ще имат възможност да опитат нови вкусове, да открият свежи идеи и да почувстват София като град на култура, енергия и слънце. Екипът на Webground, организатори на ДВОРА, са подготвили допълнителни изненади за гостите. Защото най-важното ще се случва на място - в споделените разговори, в смеха около щандове и в онова вълшебно усещане за принадлежност.

С радост ви каним на ДВОРА, където да изживеем заедно два карнавални дни, изпълнени с усмивки, хубава храна и добро настроение.

Събитието във Facebook

Локация: ДВОРА (Улица “20-ти април” 13, София)

Дата и час: 30-31 май, 12.00-22.00