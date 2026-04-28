DJ Samsara с втора дата след силен интерес в Пловдив

Първото участие на DJ Samsara в Пловдив предизвика силна реакция още преди самото събитие. Местата за вечерта на 1 май в LunOr Bar & Club бяха запълнени само няколко дни след като артистката обяви в социалните си мрежи, че идва в града. Вместо интересът да приключи с една дата, започнаха нови запитвания към клуба и към самата Samsara от хора, които не са успели да намерят места.

Така в програмата на LunOr влиза и втора дата. На 2 май Samsara ще остане в Пловдив и ще се включи като специален гост към вече планираната съботна вечер с DJ Vasko C и Иван Петров. Първата вечер запазва основния си формат, в който на 1 май тя е централният гост зад пулта заедно с DJ Атанас Янев. Втората идва като отговор на интереса и като допълнителна възможност за публиката да я чуе на живо.

За хората, които следят Samsara онлайн, тази реакция не е изненада. Тя е от артистите, които се разпознават не само по име, а по цялостно присъствие със звук, визия и стил, които лесно се запомнят. В музиката ѝ се смесват арабски вокали, afro house основа, ориенталски мотиви и клубна енергия. Точно тази комбинация прави сетовете ѝ разпознаваеми още в кратки откъси, каквито често се въртят в социалните мрежи.

Сред парчетата, с които името ѝ се свързва онлайн, са “Tiki Taka”, “Ederlezi” и “Oman”. Те показват посоката, в която Samsara работи - звук с близкоизточен стил, силен ритъм и мелодия, която остава. Затова публиката ѝ не се събира само пред клуба. Тя започва да се събира много по-рано в клиповете, сетовете и споделените откъси, които стигат до хората преди самото събитие. При Samsara интересът не започва от плакат или от програма за вечерта, а от вече изградена връзка с публиката. Хората я следят, слушат я, разпознават стила ѝ и реагират бързо, когато видят нова дата. В случая тази реакция се измери съвсем конкретно с разпродадена първа вечер и добавено второ участие.

За LunOr това е поредна стъпка в линия, която клубът развива през последните месеци. След Claudia Leon, &SARA и SilverFox, Samsara продължава посоката към международни женски имена с ясен стил и собствена публика. Така клубът започва да се отличава не само с отделни гостувания, а с програма, която създава очакване.

На 1 май DJ Samsara ще бъде основният гост в LunOr заедно с DJ Атанас Янев. На 2 май тя остава в Пловдив като специален гост в съботната вечер с DJ Vasko C и Иван Петров.