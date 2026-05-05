6 вълнуващи филма за домашно кино с Arena Select от Vivacom през май

Домът се превръща в кино, когато светлините се приглушат, компанията е правилната, а историята на екрана те грабне напълно. Тогава съдържанието, което си избрал, се превръща в преживяване, което те потапя изцяло.

С Vivacom това усещане придобива съвсем различно измерение.

Новите канали Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, включени в пакет Arena Select, събират на едно място заглавия, които отговарят на всяко настроение - от динамични сюжети, до несравним хумор и вълнуващи истории.

Ето защо с допълнителен пакет Arena Select зрителите имат достъп до още повече съдържание. Всичко това с цели 75% отстъпка от стандартната цена - само за 1.00 € | 1.96 лв. за 30 дни при заявка през приложението My Vivacom до 30.06.2026 г.

Пакетът е включен без допълнително заплащане за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM.

Ето и част от заглавията, които определено привличат внимание:

Arena Action:

“Отвлечен”: Истината винаги излиза наяве

Често най-незабравимите филми започват с неочаквани обрати. Такъв е случаят и с “Отвлечен” (Abduction). На 09.05., от 21:20 ч., по Arena Action една привидно дребна случайност поставя началото на поредица от събития, които променят всичко. Когато Нейтън (Тейлър Лаутнър) разбира, че хората, които са го отгледали, всъщност не са истинското му семейство, светът около него започва да се разпада. В търсене на отговори той попада в мрежа от тайни, преследвания и опасности, които не оставят място за грешки.

“Тайната на скрития град”: Лъч надежда сред мрака

Ако търсите мистерия, която ще ви държи напрегнати до самия край, горещо ви препоръчваме “Тайната на скрития град” (City of Ember). На 24.05., от 21:30 ч., по Arena Action един свят, изграден далеч от познатото, започва бавно да губи своята светлина.

Градът Ембър, съществуващ благодарение на изкуствено осветление, се изправя пред криза, която може да сложи край на всичко. Сред нарастващото напрежение двама млади герои се осмеляват да търсят истината, скрита дълбоко в миналото. Пътят им е изпълнен със загадки и предизвикателства, а целта е само една - да спасят гражданите на Ембър преди мракът да ги е погълнал.

Arena Comedy:

“Момичетата на татко”: Хаос, любов и много смях

И тъй като всички имаме нужда от доза хумор, Vivacom го предоставя всеки делник от 22:00 ч. по Arena Comedy със сериала “Момичетата на татко” (Daddy’s Daughters/Papiny dochki).

Животът на Веник се преобръща изцяло, когато съпругата му изчезва в навечерието на годишнината от сватбата им, оставяйки го сам с четири дъщери. Първоначалният шок бързо се превръща в ежедневие, изпълнено с предизвикателства, шумни ситуации и много неочаквани моменти.

В опит да се справи с новата си роля, Веник попада в поредица от комични ситуации, в които всяко от момичетата има свои характер, желания и начини да изразява себе си.

“Не може да бъде”: Съдбата като сценарий

Ние ли определяме съдбата си? Отговорът на този въпрос можете да научите на 31.05., от 20:30 ч., по Arena Comedy в хитовия филм “Не може да бъде” (Stranger than Fiction).

Харолд Крик (Уил Феръл) е данъчен инспектор, който живее съвсем нормално и дори леко самотно. Една сутрин обаче, той чува глас, който описва мислите и действията му с плашеща точност. Първоначално това изглежда като странно съвпадение, но постепенно се превръща в нещо много по-необяснимо

Харолд постепенно осъзнава, че е герой в роман на екстрентична писателка, която планира да го убие. В опит да промени съдбата си, данъчният инспектор започва да живее по съвсем различен начин.

Arena Life:

“Необикновени хора”: Където границите не съществуват

В случай че търсите вдъхновение, “Необикновени хора” (Extraordinary Humans) е точният избор за вас. Всеки делничен ден, от 20:50 ч., по Arena Life, документалната поредица ни представя хора, чиито способности надхвърлят обичайното и често изглеждат почти нереални.

Във всеки епизод се срещаме с различни личности – от такива с изключителна физическа издръжливост до хора с впечатляващи умствени умения. Чрез научни тестове и експерименти техните възможности се изследват в дълбочина, разкривайки колко необятен може да бъде човешкият потенциал.

“Бохемска рапсодия”: Музика, която остава завинаги

Ако пък сте в настроение за музикални емоции и неподправен талант, “Бохемска рапсодия” (Bohemian Rhapsody) е филм, който си заслужава. На 25.05., от 21:40 ч. по Arena Life, можете да се потопите в историята на една от най-емблематичните рок групи на всички времена.

Филмът проследява пътя на Фреди Меркюри – от несигурното начало до превръщането му в световна музикална икона. Заедно с групата Queen той създава звук, който променя поколения, а сцената се превръща в място за талант и свобода. Историята разкрива както блясъка на успеха, така и личните предизвикателства зад него, създавайки силни емоции и незабравими моменти.

90% от съдържанието на каналите, част от пакета Arena Select, е с български дублаж.

И като за финал, ви съветваме още сега да организирате един филмов маратон вкъщи, защото именно малките моменти носят най-голямо удоволствие.

А с богатата селекция на Vivacom и Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, всяка вечер е като на кино.