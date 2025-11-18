Чистота с изкуствен интелект: Прахосмукачките-роботи на Dreame с топ оферти за Черния петък

За най-дългите дни в годината календарът сочи към юнските. Но в света на умната техника има един далеч по-продължителен и пак толкова вълнуващ - Черният петък. Той продължава със страхотните оферти на Dreame и техните отстъпки на премиум устройствата за почистване.

Говорим за златна възможност, която не е за изпускане - прахосмукачки-роботи от висок клас, които превръщат и най-дълбокото почистване във всекидневен успех. За малко да кажем, че с тях чистенето е "разходка в парка" - изразът даже е правилен, понеже докато машините чистят у дома, ние действително можем да се разходим към местата, които обичаме. При устройствата на Dreame човешкото участие е минимално. А притежателят на умните прахосмукачки участва в чистенето най-вече с пасивното си одобрение - като един възхитен зрител на това, което се случва в дома му.

Как става това на практика? Съчетание от мощ, автономност и интелигентна навигация. "Изкуствен интелект" е фраза на годината, а Dreame са разработили в AI-базираното почистване в много напреднала фаза. С усъвършенствани алгоритми за избягване на препятствия и оптимизирано планиране на маршрутите, устройствата светкавично разбират пространството около вас. Това са роботи и прахосмукачки, които мислят и се адаптират в реално време, за да постигнат перфектна чистота вкъщи. Ето кои са и най-интересните модели - някои са налични на специална цена, само сега.

Dreame X50 Ultra: Натискате "старт" и всичко се случва от само себе си

Ако има модел, който пренаписва правилата на роботизираното почистване, това е Dreame X50 Ultra. Става дума за робот прахосмукачка и моп в едно с изключително интелигентни технологии зад тях. Устройството преодолява обичайните домакински препятствия както никога досега. Комбинира VersaLift™ навигация, която му позволява да влиза под ниски мебели с минимална височина от 9 см, а благодарение на ProLeap™ системата преминава плавно през праговете. Спецификациите са истински триумф на технологиите и може да ги разгледате подробно тук и тук.

За кого е подходящ уредът? Това е най-вече перфектният избор за домакинства, които искат максимална хигиена без никаква поддръжка. Просто натискате старт и всичко останало се случва само себе си. А вие получавате време за вас и за близките ви: онова, което най-много ви липсва.

Dreame D20 Pro Plus: Никога повече ръчно почистване

Накратко: с Dreame D20 Pro Plus ръчното почистване остава в историята. Оттук насетне за него ще става дума единствено в разказ в минало време - когато искате да споделите на следващите поколения какво се е налагало да правите едно време.

Роботът разполага с 5-литров контейнер за прах, който позволява до 150 дни без изпразване, докато навигацията му осигурява интелигентно избягване на препятствия.

Разширяващата се странична четка достига всеки ъгъл, а DuoBrush технологията елиминира космите по пода и килима.

Съвместим с гласови асистенти, D20 Pro Plus е перфектен за заети хора с динамично ежедневие, които искат тиха, но ефективна чистота без никакво усилие.

Dreame H15 Pro Heat: Гореща вода за чист дом

Почиства с интелект, измива с топлина: това е формулата, която Dreame H15 Pro Heat използва, за да ликвидира с лекота онези напластявания, за които години наред не намирате удобно решение. Това е първата прахосмукачка за почистване на подови настилки с гореща вода на Dreame. Затоплената до 85°C гореща вода разтваря упоритите и мазни петна и осигурява 3 пъти по-добри резултати при почистването. Към това помощна сила добавя роботизирано рамо с изкуствен интелект, което е създадено, за да се превърне в технологично изражение на нашия перфекционизъм. 180-градусовия дизайн и изключително високата засмукваща мощ от 22 000 Pa позволяват мокро и сухо почистване с до 72 минути продължителност на работа. Точно така - 72 минути, когато силите ни вече обикновено са на привършване.

