Любопитно:

Тийнейджърите на дигиталната улица: Между троловете и приятелите

23 декември 2025, 10:40 часа 356 прочитания 0 коментара
Тийнейджърите на дигиталната улица: Между троловете и приятелите

Дисплеят - телефон, таблет или лаптоп - това е новата „улица" за подрастващите. И прилича на нея: същото напрегнато съчетание между свобода, лична изява, социален кръг и знания от една страна - и риск, страхове и опасности от друга.

Имунизирани срещу онлайн опасностите няма: възрастните също далеч не са и непрекъснато го доказват. Децата обаче са най-чувствителните. Един коментар може да насърчи, но и нарани дълбоко. Един линк може да образова, но и подведе. Онлайн общуването може да създаде ценни връзки, но и да се превърне в източник на кибертормоз. Неслучайно думата на 2024-та година бе „Brainrot" - мозъчният упадък, който безкрайното гледане на рийл след рийл предизвиква. А тази година вече говорим за „Ragebait" - съзнателният трик за провокиране на ярост в мрежите, за да се изтръгне от публиката най-ценния ресурс: вниманието. Гневът те фокусира по-добре и това не е добре. Особено за тийнейджърите.

Затова се питаме: кои са добрите примери, с които младите да растат по-защитени на дигиталната улица - и да ѝ се наслаждават в безопасна среда?

Срещу троловете, за приятелствата

Представете си игра, в която не бягате от чудовища, а от лоши решения. В която не търсите скрити ключове, а изход от ситуации, познати от ежедневието онлайн. Игра, в която самите тийнейджъри са герои в битката срещу онлайн тормоза – спират тролове, защитават приятелите си и се учат да разпознават кои думи и снимки имат място в мрежата и кои е по-добре да останат извън нея. Това е „По-добри онлайн“ – вълнуващ дигитален escape room, който превръща дигиталната безопасност в гейминг преживяване.

Стаята със загадки взема най-доброто от гейминга: ценни познания, но научени в контролирана среда и под формата на забавление. Играта, която става все по-любима на тинейджърите, се дължи на дългогодишните усилия на А1, които си партнират с Центъра за безопасен интернет.

Инициативата е напълно безплатна за училищата и е подкрепена с обучителни уебинари за учителите, които получават и методология за работа в час. А сега е един от най-добрите моменти да се регистрирате в нея - най-активните учители и училища могат да се състезават за технологични награди, а победителите ще бъдат обявени в края на първия учебен срок. Успех!

Да бъдеш себе си онлайн

През последните години А1 последователно търси различни начини да говори с младите за дигиталните рискове – на техния език и чрез формати, които разбират. Един от тези примери беше кампанията IONLINE – разказ за това колко лесно можеш да изгубиш себе си онлайн, без да напускаш стаята си. В центъра на IONLINE стоеше Стефоник – тийнейджър, който се лута в мрежата, в коментари, реакции и опити да се хареса. Комикс новелата, създадена с участието на инфлуенсъра Chefo, превърна абстрактните правила за дигитална безопасност в жива и разпознаваема история.

История, в която младите не бяха „поучавани“, а се разпознаваха – в грешките, изборите и последствията. IONLINE беше юбилейното, десето издание на дългогодишната програма на А1 за дигитална грамотност и безопасно поведение онлайн. Кампанията достигна до ученици в над 40 града в страната чрез специално разработен образователен модул за Часа на класа, който превърна стандартния учебен час в откровена 45-минутна дискусия за онлайн тормоза, натиска в социалните мрежи, личните граници и отговорното сърфиране.

По сходен начин чрез кампанията The KindTok А1 насочи вниманието и към тона на общуване в социалните мрежи. Инициативата насърчаваше позитивното онлайн поведение и противопоставянето на кибертормоза, като напомняше за нещо просто, но често забравяно: че думите в интернет също имат тежест – и могат да нараняват, но и да подкрепят.

Как да направим дигиталната улица по-безопасна

Няма универсална формула за сигурност онлайн. Но има няколко прости принципа, които помагат младите да се движат по дигиталната улица по-уверено.

Първо – да се говори. Без страх, без назидание и без табута. За рисковете, за натиска, за грешките. Мълчанието онлайн рядко предпазва.

Второ – да се учи чрез преживяване, а не само чрез правила. Игрите, историите и реалните ситуации оставят много по-дълбока следа от списък със забрани.

Трето – да се насърчава позитивното поведение. Тонът има значение. Думите остават. А добрият пример се разпространява също толкова бързо, колкото и лошият.

И накрая – да има на кого да се разчита. През последните 30 години А1 е част от дигиталното израстване на цяло едно поколение – от първите стъпки онлайн до днешните сложни дигитални предизвикателства. Системните усилия на компанията за по-безопасна и отговорна интернет среда показват, че когато технологиите вървят ръка за ръка с грижа и образование, маршрутът е лек и утъпкан.

Следващото поколение вече е тук. И от нас зависи дали ще върви на светло или на тъмно.

Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
A1 дигитално образование онлайн безопасност
Още от Градски тренд
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес