Тийнейджърите на дигиталната улица: Между троловете и приятелите

Дисплеят - телефон, таблет или лаптоп - това е новата „улица" за подрастващите. И прилича на нея: същото напрегнато съчетание между свобода, лична изява, социален кръг и знания от една страна - и риск, страхове и опасности от друга.

Имунизирани срещу онлайн опасностите няма: възрастните също далеч не са и непрекъснато го доказват. Децата обаче са най-чувствителните. Един коментар може да насърчи, но и нарани дълбоко. Един линк може да образова, но и подведе. Онлайн общуването може да създаде ценни връзки, но и да се превърне в източник на кибертормоз. Неслучайно думата на 2024-та година бе „Brainrot" - мозъчният упадък, който безкрайното гледане на рийл след рийл предизвиква. А тази година вече говорим за „Ragebait" - съзнателният трик за провокиране на ярост в мрежите, за да се изтръгне от публиката най-ценния ресурс: вниманието. Гневът те фокусира по-добре и това не е добре. Особено за тийнейджърите.

Затова се питаме: кои са добрите примери, с които младите да растат по-защитени на дигиталната улица - и да ѝ се наслаждават в безопасна среда?

Срещу троловете, за приятелствата

Представете си игра, в която не бягате от чудовища, а от лоши решения. В която не търсите скрити ключове, а изход от ситуации, познати от ежедневието онлайн. Игра, в която самите тийнейджъри са герои в битката срещу онлайн тормоза – спират тролове, защитават приятелите си и се учат да разпознават кои думи и снимки имат място в мрежата и кои е по-добре да останат извън нея. Това е „По-добри онлайн“ – вълнуващ дигитален escape room, който превръща дигиталната безопасност в гейминг преживяване.

Стаята със загадки взема най-доброто от гейминга: ценни познания, но научени в контролирана среда и под формата на забавление. Играта, която става все по-любима на тинейджърите, се дължи на дългогодишните усилия на А1, които си партнират с Центъра за безопасен интернет.

Инициативата е напълно безплатна за училищата и е подкрепена с обучителни уебинари за учителите, които получават и методология за работа в час. А сега е един от най-добрите моменти да се регистрирате в нея - най-активните учители и училища могат да се състезават за технологични награди, а победителите ще бъдат обявени в края на първия учебен срок. Успех!

Да бъдеш себе си онлайн

През последните години А1 последователно търси различни начини да говори с младите за дигиталните рискове – на техния език и чрез формати, които разбират. Един от тези примери беше кампанията IONLINE – разказ за това колко лесно можеш да изгубиш себе си онлайн, без да напускаш стаята си. В центъра на IONLINE стоеше Стефоник – тийнейджър, който се лута в мрежата, в коментари, реакции и опити да се хареса. Комикс новелата, създадена с участието на инфлуенсъра Chefo, превърна абстрактните правила за дигитална безопасност в жива и разпознаваема история.

История, в която младите не бяха „поучавани“, а се разпознаваха – в грешките, изборите и последствията. IONLINE беше юбилейното, десето издание на дългогодишната програма на А1 за дигитална грамотност и безопасно поведение онлайн. Кампанията достигна до ученици в над 40 града в страната чрез специално разработен образователен модул за Часа на класа, който превърна стандартния учебен час в откровена 45-минутна дискусия за онлайн тормоза, натиска в социалните мрежи, личните граници и отговорното сърфиране.

По сходен начин чрез кампанията The KindTok А1 насочи вниманието и към тона на общуване в социалните мрежи. Инициативата насърчаваше позитивното онлайн поведение и противопоставянето на кибертормоза, като напомняше за нещо просто, но често забравяно: че думите в интернет също имат тежест – и могат да нараняват, но и да подкрепят.

Как да направим дигиталната улица по-безопасна

Няма универсална формула за сигурност онлайн. Но има няколко прости принципа, които помагат младите да се движат по дигиталната улица по-уверено.

Първо – да се говори. Без страх, без назидание и без табута. За рисковете, за натиска, за грешките. Мълчанието онлайн рядко предпазва.

Второ – да се учи чрез преживяване, а не само чрез правила. Игрите, историите и реалните ситуации оставят много по-дълбока следа от списък със забрани.

Трето – да се насърчава позитивното поведение. Тонът има значение. Думите остават. А добрият пример се разпространява също толкова бързо, колкото и лошият.

И накрая – да има на кого да се разчита. През последните 30 години А1 е част от дигиталното израстване на цяло едно поколение – от първите стъпки онлайн до днешните сложни дигитални предизвикателства. Системните усилия на компанията за по-безопасна и отговорна интернет среда показват, че когато технологиите вървят ръка за ръка с грижа и образование, маршрутът е лек и утъпкан.

Следващото поколение вече е тук. И от нас зависи дали ще върви на светло или на тъмно.