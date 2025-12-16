Любопитно:

Еволюция на любовта: От първия есемес до „само още един епизод"

Днес от един SMS зависи съдбоносно, трепетно събитие в живота ни: паркирането. Но колкото по-назад се връщаме, толкова повече значението на кратките съобщения нараства. Една дълбока връзка - между първите есемеси и първата любов, създаваше най-вълнуващите мигове от живота ни.

Проходихме в зората на технологиите с безценните съобщения, които изпращахме с предвестника на А1 - тогавашния Мтел. Днес, когато телекомът навърши забележителен юбилей - 30 години от създаването си, ние знаем: любовта може да е вечна, но начинът, по който я изразяваме, се мени. И трансформира с технологиите. Стрелата на Купидон летеше с различни дигитални образи и остриета, за да влюбва всяко ново поколение по нов начин. Десетки услуги си предаваха щафетата и ни помагаха да сме заедно. Кои бяха най-важните етапи от еволюцията на любовта и технологиите? Ето ги и тях.

1. Есемесът: Краткият гений

Краят на 90'те и малко след това. Всичко протича в няколко бързи стъпки. 1. Изпиукване на телефона 2. Прилив на адреналин. 3. Припряно отключване. 4. Рязко поемане на въздух. А най-горе: нейното или неговото име. И най-жадуваното изречение на света: lipsvash mi. Това ни беше достатъчно.

Именно Мтел предложи на българските потребители за първи път възможността да изпращат и получават sms. А есемесът изискваше особено майсторство. Да си лаконичен и точен. Да развълнуваш любимия с няколко думи, написани на шльокавица. Краткостта е сестра на таланта, е казал съвсем хубаво (и накратко) Чехов. И затова имаше съобщения, които обмисляхме дълго, преди да изпратим. Чакането на отговор пък понякога бе толкова мъчително, колкото радостта, когато най-сетне любимият ни отвърне. Функцията "Seen"? Щеше ни се. Вместо нея „чакай и се надявай". И тъкмо в това беше чарът - чакахме и се надявахме.

2. Гласова поща: Мисли бързо

Гласовата поща дойде малко след това, отново от пионерите на всичко ново: А1 (тогава Мтел). Нещо като днешния voice message, само че нямаш време да го обмислиш предварително и да направиш няколко дубъла. Чуваш сигнала и започваш - леко неподготвен. Още докато говориш вече знаеш, че при втори опит би казал нещата иначе. Но няма как: мисли бързо. Ако не се получи имаш спасителен план - поправяш впечатлението с есемес.

3. А коя е „нашата песен"? Саундрактът на любовта и Musicall

Колкото връзки, толкова и любими мелодии, които са „нашата песен". Най-често: евъргрийн, която ви свързва толкова силно, че с времето ви се струва, че сте развили специален принос към композицията и Марая Кери е имала именно вас предвид. Е, настана истински празник, когато Мтел въведоха услугата Musicall, а А1 я развиха с времето. С тази услуга можехме да изградим персоналния си почерк. И да заменим стандартния сигнал „свободно” при обаждане с онази мелодия, която ни описва най-добре. Но разполагахме и с опцията да настроим мелодията спрямо индивидуалните ни контакти. И винаги да чуваме нашия любовен саундтрак.

4. Геймъри заедно

Формите на привързаност са много, но нищо не заздравява една връзка по-силно от геймърски алианс в събота вечер. А1 създадоха първата по рода си българска лига за електронни спортове, където геймърите-ентусиасти можеха да играят онлайн и офлайн турнири. Впрочем, наградният фонд в Gaming League през сезон 2025/2026-та достига сумата от 70 000 лева. А най-безценният е онзи миг, в който си рамо до рамо с човека до теб: двама в един отбор и една тактика. Кой каза, че романтиката е само свещи и разходки? Друго си е да очистите лошите заедно.

5. Когато любовта е „само още един епизод"

Когато А1 добавиха Netflix в услуги Select, част от ТВ и мобилните им планове, настъпи нов етап от връзките: задълбочени преговори. Кой избира сериала, кой прогнозира какво ще стане, кой има право да гледа само, ако другият го няма (никой, разбира се). „Само още един епизод" е реплика, която в превод означава: „Да, утре ще сме недоспали, но си заслужава. Защото си до мен". Тъмни кръгове под очите на следващия ден? Нищо, значи сюжетът е бил добър.

И така А1 вече 30 години стои редом до всички наши любовни истории – от трескавото „lipsvash mi“ до „не гледай без мен“. Невидимо и дискретно подкрепя всяка връзка. Беше до нас в най-малките жестове и най-големите моменти, без да шуми около себе си. И ще продължи да бъде там: когато признаваме нещо, когато чакаме, когато споделяме. Когато просто искаме да сме заедно.

