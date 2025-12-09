Спорт:

Кажи ми любимото си приложение и ще ти кажа кой си

09 декември 2025, 11:04 часа 652 прочитания 0 коментара
Някои хора винаги са в крак с новините. Други не пропускат нито един спортен двубой. Едни могат да прекарат цял ден в гледане на любимите си сериали, а втори предпочитат да се изгубят из страниците на завладяваща книга. Изобщо всеки наш навик или хоби разкрива по малко от характера ни. А днес има лесен начин, с който да разберем човека отсреща – достатъчно е да знаем любимите му приложения.

В това отношение услуги Select, част от ТВ и мобилните планове на А1, са перфектният начин да съберем всички свои „аз“ на едно място. Те осигуряват богат избор от допълнителни дигитални възможности с безплатен промопериод до 24 месеца – от аудиокниги и подкасти със Storytel, през стрийминг платформи като Netflix, HBO Max, SkyShowtime, VOYO и 7Arts, до електрическа градска мобилност със Spark, както и помощ за дома с „Моят майстор“. Най-хубавото е, че можеш да ги сменяш, в зависимост от настроението, интересите или просто когато имаш нужда от нещо различно веднъж на 30 дни.

А ето и какво казва за теб любимото ти приложение:

 

Netflix: Големият киноман

Ти си човекът, който започва всяка вечер с един-единствен въпрос: „Какво да гледам днес?”. За теб филмите и сериалите са възможност да се потопиш в друг свят след дълъг ден – да обикаляш из живописните улици на Париж заедно с Емили, да спасяваш Хокинс от Демогоргона или да се чудиш какво е следващото приключение на Джини и Джорджия. Обичаш да обсъждаш всеки персонаж с приятели, да следиш вълнуващи фен теории и някак винаги намираш време за „само още един епизод“, дори когато трябва да ставаш за работа след пет часа. Netflix ти дава всичко това – трябва само да го активираш на свободна позиция Select през приложението „Моят А1“ и да се насладиш на морето от заглавия – без допълнително заплащане. Можеш да избираш от хиляди филми, сериали, анимации, документални филми и др., и да гледаш на предпочитаното от теб устройство винаги, когато пожелаеш.

 

„Моят Майстор“: Човекът на реда

Винаги имаш резервен план. И резервен план на резервния план. Обичаш реда, спазваш правилата и винаги си подготвен за всичко, дори и за най-неочакваното. Въпреки това всяко домакинство може да те изненада – например когато бравата реши да заяде, точно когато бързаш за работа, или пък онзи момент, в който канализацията в банята се запуши. Разликата е, че ти не изпадаш в паника. Защото имаш „Моят Майстор“ и знаеш, че решението е на една заявка разстояние. С услугата можеш да разчиташ на професионална помощ при извънредни ситуации у дома – до три посещения годишно, всяко покрито до 300 € или 586.75 лв., без ограничение за резервни части. Без значение дали става въпрос за повреда на външни ключалки, отоплителна или водопроводна система, поява на вредители или авария на електрическа инсталация – „Моят Майстор” е насреща 24/7. И най-хубавото? Можеш да го активираш в услуги Select, като част от своя Unlimited план и да извикаш техник с няколко клика – бързо, удобно и точно когато ти трябва.

 

MAX Sport Plus: Спортният ентусиаст

Ти си човекът, който може да пропусне вечеря, но не и мача на любимия си отбор. Имаш специална късметлийска тениска, поне един странен ритуал около големите финали и неповторимото умение да коментираш на глас, дори когато гледаш сам. И както всеки друг ентусиаст, със сигурност поне веднъж си преживявал своя най-голям кошмар: любимият ти отбор играе, а ти не можеш да гледаш. Забавил си се на работа, градският транспорт закъсня с 15 минути, трябва да минеш през магазина, докато играта напредва с пълна скорост… С MAX Sport Plus такива моменти просто не съществуват. С него можеш да гледаш най-доброто от света на спорта: футбол, тенис, баскетбол, бокс, рали и да следиш още много завладяващи двубои, независимо къде си. У дома, в движение, в парка или на дълга опашка – винаги си в час и не пропускаш нито един резултат.

 

7Arts: Естетът

Твоето място не е на опашка за поредния блокбъстър по кината – предпочиташ да гледаш за свободния дух на „Госпожица Юлия“, да се наслаждаваш на изяществото на „Лебедово езеро” и да анализираш най-новия филм за Данте. Обичаш да си информиран, цениш добрите спорове и дългите разговори – от тези, които започват със „само да ти кажа нещо…“ и приключват два часа по-късно с нови открития и поне три различни гледни точки. Имаш мнение за всичко – от сценография и драматургия до философия и култура. Понякога малко се вживяваш и прекарваш твърде дълго време в анализ на символиката на жълтия цвят, вместо да измислиш нещо за вечеря, но пък едно е сигурно – никога не скучаеш. Тайното ти оръжие е 7Arts: най-добрата стрийминг платформа за изкуство от българската и световната сцена. Кино, театър, опера, балет… сам избираш какво ще те вдъхнови.

 

Storytel: Книгоманът в движение

Имаш една мечта – да можеш да прекарваш цели дни в четене на книга след книга, без да вдигаш поглед. Да се потапяш в магически светове, да разрешаваш криминални случаи с най-добрите детективи или научаваш любопитни факти за живота на любимата ти историческа личност. За съжаление обаче това е невъзможно, колкото и да ти се иска. Имаш работа, задължения и всякакви задачи, които отнемат от безценното ти време за четене. В такива случаи твоят спасител е Storytel: най-добрият начин да не изоставаш от света на книгите и то докато се разхождаш, пътуваш към работа, тренираш или готвиш.

 

Защото в крайна сметка телефонът ни отдавна не е само устройство, а нашият личен малък свят – с любимите ни филми, книги, истории и хора. А с А1, които тази година празнуват цели 30 години иновации и свързаност, вече е лесно да подредиш този свят по свой вкус.

Приложенията, които избираме, разказват кои сме, какво обичаме и как искаме да прекарваме времето си. Те са малките навици, удоволствия и ритуали, които ни носят комфорт и вдъхновение. Броят на свободните позиции Select зависи от тарифния план. А от личен опит сме забелязали – винаги има място за още приложение, което да добави частица към твоя свят.

