Какво да гледаме по VIVACOM Arena през ноември

Има няколко наистина специални моменти, които могат да съберат всички поколения около една маса. Дългоочакваното изпращане на абитуриент. Рожденият ден на родител. Семейното море, което – нека си признаем – е по-забавно от всички други. Но към тези любими поводи се присъединява още един спътник на фамилията. Той обича да бъде в центъра на вниманието и определено успява. Това, разбира се, е VIVACOM Arena.

Наложил се през годините и сред 10-те най-гледани в платформата EON, каналът отдавна задава златен стандарт в семейните забавления. Просто защото има всичко за всички. Семеен сериал, който следим всеки ден и в който неизменно откриваме забавни прилики между героите и нашето "вкъщи"? Имаме го. Звезден блокбъстър, който си гледал многократно, но въпреки това всеки път те изненадва с нещо ново? И още – много холивудски, европейски хитове, документални ленти за големите и анимации за най-малките. Колкото искаш: забавлението обхваща всички поколения.

Но имаме още една важна новина. VIVACOM Arena вече е с нова визия и още по-модерен облик. Богатата селекция от заглавия, която вече познавате, е обновена и заредена с още хитови кино творби.

Много са звездните заглавия на VIVACOM Arena този сезон като част от тях са:

"Професорът и безумецът": Две холивудски легенди на една снимачна площадка

Как ви звучи комбинацията между Мел Гибсън и Шон Пен? Двете живи легенди на Холивуд изиграват в тандем едни от най-въздействащите си превъплъщения. Филмът разказва за работата по създаването на Оксфордския английски речник – един от най-важните инструменти на езикознанието. Чиято хроника обаче е свързана с много екшън.

Ще ви загатнем само началото: професор Джеймс Мъри, в чиято роля се превъплъщава Мел Гибсън, получава неочаквана подкрепа от осъдения за убийство д-р Уилям Честър Майнър – Шон Пен. Как ерудицията и академичната мисъл "играе" с криминалната, какво е било необходимо, за да се създаде прословутият речник? Историята е вдъхновена от истински случай и определено ще ви развълнува.

"Воевода": Историческа драма по Хайтов

Филмът на Зорница София разказва за Румена войвода – героиня с бунтовна съдба, чиято история се движи по разказа на Николай Хайтов. Историята на Румена войвода е една от най-вълнуващите, които сме срещали – и в магията на хартията, и на големия екран. Румена е майка, принудена да остави дете и дом и да оцелява в суровия мъжки свят на 19-ти век. Тя предвожда чета, която налага свое правосъдие в завладяната от Османската империя България: а нейният незабравим образ е символ на българския дух и силата на българската жена. Не го изпускайте.

"Пеле": Най-великият, отблизо

Колкото и да сравняваме величието на Меси и Роналдо, историята на футбола все още държи най-високо на престола си Кралят Пеле. Малко са легендите на славната игра, които са имали толкова труден живот и се е налагало да преодолеят почти невъзможни препятствия, за да стигнат до върха. Филмът разказва за детството на футболиста, до първата победа за Световната купа с бразилския национален отбор по футбол в Швеция, когато той е едва на седемнадесет години. А вие гледате с вълнение как се изковава един железен характер: положеният труд, стоманената воля, абсолютната увереност в собствените способности и вярата, че някой ден ще стигне до върха.

Интернат "Черната лагуна": Мистика в чист вид

"Интернат: Черната Лагуна" ще ви държи в напрежение дълго, защото става дума за мистериозен испански сериал. Когато група тинейджъри се замесват в нещо необикновено, става интересно. Тук сюжетът изпраща младежката компания да учи в елитен колеж на име „Черната лагуна“, който се намира насред горите близо до голям град. Както може да предположите, в колежа се случват странни събития. Каква е развръзката – гледайте по VIVACOM Arena от понеделник до четвъртък в 22:00 часа.