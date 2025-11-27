Спорт:

Какво да гледаме по VIVACOM Arena през ноември

27 ноември 2025, 11:04 часа 526 прочитания 0 коментара
Има няколко наистина специални моменти, които могат да съберат всички поколения около една маса. Дългоочакваното изпращане на абитуриент. Рожденият ден на родител. Семейното море, което – нека си признаем – е по-забавно от всички други. Но към тези любими поводи се присъединява още един спътник на фамилията. Той обича да бъде в центъра на вниманието и определено успява. Това, разбира се, е VIVACOM Arena.

Наложил се през годините и сред 10-те най-гледани в платформата EON, каналът отдавна задава златен стандарт в семейните забавления. Просто защото има всичко за всички. Семеен сериал, който следим всеки ден и в който неизменно откриваме забавни прилики между героите и нашето "вкъщи"? Имаме го. Звезден блокбъстър, който си гледал многократно, но въпреки това всеки път те изненадва с нещо ново? И още – много холивудски, европейски хитове, документални ленти за големите и анимации за най-малките. Колкото искаш: забавлението обхваща всички поколения.

Но имаме още една важна новина. VIVACOM Arena вече е с нова визия и още по-модерен облик. Богатата селекция от заглавия, която вече познавате, е обновена и заредена с още хитови кино творби.

Много са звездните заглавия на VIVACOM Arena този сезон като част от тях са:

"Професорът и безумецът": Две холивудски легенди на една снимачна площадка

Как ви звучи комбинацията между Мел Гибсън и Шон Пен? Двете живи легенди на Холивуд изиграват в тандем едни от най-въздействащите си превъплъщения. Филмът разказва за работата по създаването на Оксфордския английски речник – един от най-важните инструменти на езикознанието. Чиято хроника обаче е свързана с много екшън.

Ще ви загатнем само началото: професор Джеймс Мъри, в чиято роля се превъплъщава Мел Гибсън, получава неочаквана подкрепа от осъдения за убийство д-р Уилям Честър Майнър – Шон Пен. Как ерудицията и академичната мисъл "играе" с криминалната, какво е било необходимо, за да се създаде прословутият речник? Историята е вдъхновена от истински случай и определено ще ви развълнува.

"Воевода": Историческа драма по Хайтов

Филмът на Зорница София разказва за Румена войвода – героиня с бунтовна съдба, чиято история се движи по разказа на Николай Хайтов. Историята на Румена войвода е една от най-вълнуващите, които сме срещали – и в магията на хартията, и на големия екран. Румена е майка, принудена да остави дете и дом и да оцелява в суровия мъжки свят на 19-ти век. Тя предвожда чета, която налага свое правосъдие в завладяната от Османската империя България: а нейният незабравим образ е символ на българския дух и силата на българската жена. Не го изпускайте.

"Пеле": Най-великият, отблизо

Колкото и да сравняваме величието на Меси и Роналдо, историята на футбола все още държи най-високо на престола си Кралят Пеле. Малко са легендите на славната игра, които са имали толкова труден живот и се е налагало да преодолеят почти невъзможни препятствия, за да стигнат до върха. Филмът разказва за детството на футболиста, до първата победа за Световната купа с бразилския национален отбор по футбол в Швеция, когато той е едва на седемнадесет години. А вие гледате с вълнение как се изковава един железен характер: положеният труд, стоманената воля, абсолютната увереност в собствените способности и вярата, че някой ден ще стигне до върха.

Интернат "Черната лагуна": Мистика в чист вид

"Интернат: Черната Лагуна" ще ви държи в напрежение дълго, защото става дума за мистериозен испански сериал. Когато група тинейджъри се замесват в нещо необикновено, става интересно. Тук сюжетът изпраща младежката компания да учи в елитен колеж на име „Черната лагуна“, който се намира насред горите близо до голям град. Както може да предположите, в колежа се случват странни събития. Каква е развръзката – гледайте по VIVACOM Arena от понеделник до четвъртък в 22:00 часа.

