HELL ENERGY навършва 20 години – създаден е юбилеен филм за историята на бранда

Унгарският бранд HELL ENERGY навършва 20 години през 2026 г. Това е годишнината на бранд, който за кратко време се превръща във водещ международен играч – продуктите на HELL вече се предлагат в повече от 60 държави и са с лидерски позиции на множество пазари. 20-годишнината е както важен етап, така и потвърждение – унгарска история на успеха и повод за гордост.

За да отбележи своя юбилей, HELL създаде филм, който разказва пътя от старта през 2006 г. до международното присъствие и световно ниво на производство. Лицето на филма е Микеле Мороне, звездата на глобалната кампания на бранда, чийто образ и присъствие предават динамиката и качеството, с които HELL е познат.

Филмът ни превежда през най-важните етапи: брандът е създаден през 2006 г., до 2010 г. става пазарен лидер в Унгария, а след това – като акцент в международните си маркетингови дейности – се превръща в първата унгарска компания, която се появява като спонсор във Формула 1 с двугодишно партньорство с отбора AT&T Williams Formula 1.

В историята на HELL качеството не е обещание, а съзнателно изграденa система. Един от най-важните етапи в това отношение е 2017 г., когато е построена QUALITY PACK – собствената фабрика на компанията за производство на алуминиеви кенове за напитки, която издига сигурността на доставките и контрола на качеството на ново ниво и създава изразена стратегическа позиция за бранда в глобален мащаб.

През 2024 г. развитието достига ново ниво: след откриването на новия заводски блок, комплексът на HELL в Сиксó вече работи на площ от 83 хектара, а капацитетът говори сам за себе си: способен е да произвежда до 4 милиарда кенове и 6 милиарда готови продукта годишно. Междувременно брандът укрепва и международното си присъствие, като продуктите на HELL се предлагат в повече от 60 държави.

Изборът на лице на юбилейния филм носи същото послание. Микеле Мороне вече се е появявал като ключова фигура в глобалната кампания на HELL и както от HELL споделят, неговият характер и визия естествено се вписват в света на бранд с иновативни решения, динамика и качество.

„Най-трудният въпрос в един юбилеен филм не е какво да покажеш, а какво го прави истински. За HELL отговорът беше ясен през тези 20 години: това са хората. Тези, които изграждат, развиват и представляват бранда всеки ден, и тези, които избират HELL навсякъде по света. Микеле Мороне придава на тази идея международен характер – той олицетворява нивото, до което HELL е достигнал“, казва Ейдриън Поповикс, международен директор „Комуникации и маркетинг“ на HELL.

Историята на HELL ENERGY е история на вяра, решителност, последователно развитие и нагласа, която никога не се задоволява с „достатъчно добро“. Юбилейният филм пренася тази динамика на екрана с бърз ритъм, силни образи и емоционална тежест. Той показва как HELL се превръща от унгарски бранд, във водещ играч на международната сцена.

20-годишнината не е просто дата, а споделена история – тя принадлежи на всички, които са били с HELL през изминалите две десетилетия, на екипите, които работят зад бранда, и на всички, които избират HELL всеки ден. Юбилейният филм не е просто ретроспекция, а и пътна карта: след етапите от миналото идва следващата глава.

HELL ENERGY – 20 години. Заедно. И това е само началото.

Линк към филма: https://www.youtube.com/watch?v=vA3xeZ-oxq0