Истински изпечени истории с фурна ХЛЕБ

Една история за хляба, който изчезва още по пътя, за паметта на вкусовете и за онова невидимо "нещо", което хората влагат, когато правят храната си с мисъл и сърце.

Софи помни зимите в Сибир. Студ, сняг, шейна, в която майка ѝ я дърпа, завита до очите. По пътя ѝ дават хляб – топъл, истински – и докато стигнат, половината вече го няма. Тя го хапва, без да мисли. За фурна ХЛЕБ в Княжево клиентите споделят същото - още докато стигнат до спирката, половината хляб е изяден.

В 3 следобед, когато от фурната излезе топъл хляб, сцената се повтаря почти ритуално. Хората "налазват" самуните още от опаковката. "Деца, върнахте ме в детството" е фразата, която Тони и Софи чуват най-често. Усмивките са тяхната най-голяма награда – онова мълчаливо потвърждение, че правят нещо правилно.

Фурната нямаше да съществува без Софи, казва Тони. А тяхното запознанство е от онези, които звучат като сценарий – плод на щастлива случайност. Скоро след това двамата се местят в Княжево и решават да отворят пекарна. Помещението намират изненадващо бързо – обява без снимка, едно обаждане, един оглед и усещането, че това е мястото. Отворено пространство, индустриален дух и огромна зидана фурна, която заема почти цялата дължина на помещението – сърцето на ХЛЕБ.

В началото клиентите не идват сами. Тони и Софи ги намират. Режат топъл хляб, поръсват го с шарена сол и излизат отпред, край близката чешма с минерална вода. Черпят хората. Реакцията е една и съща – изненада, усмивка, желание за още. Така се раждат първите лоялни клиенти.

Концепцията им е проста и трудна едновременно – истински хляб. Пълнозърнест. С орехи и червена боровинка. Ръжен – един от най-търсените. "Бабина пица" – нещо като пърленка с билки и зехтин. Сладки хлябове с шоколад, локум или сушени плодове. Но най-желаният е селският – 800 грама. Той винаги свършва пръв. Винаги.

Зад този хляб има и малки, на пръв поглед незабележими детайли. Тони меси облечен с удобната престилка за готвене GRILLTIDER от ИКЕА – практична, издръжлива, направена за дълги часове работа. Брашното се пресява със сито IDEALISK от неръждаема стомана – защото добрият хляб започва от въздуха в брашното. Съставките се смесват прецизно в стъклената купа TRYGG - удобна и винаги готова за кулинарни магии. А тестото често се оформя с помощта на червената шпатула VINTERFINT – малък инструмент, който влиза в ритъма на ежедневието.

Коледа за Тони и Софи е време за спиране. За гости, приятели и семейство. Защото, както казват те, хлябът не е спринт, а маратон – също като живота. В хола им тогава свети коледният абажур STRÅLA, а на масата задължително присъства плодовата напитка VINTERSAGA с подправки – аромат на празник, който допълва топлината на дома.

Всеки път, когато мести хляб във фурната, Тони си спомня думите на баба си: "Трябва да вложиш нещо от себе си. Да наречеш – за здраве, за късмет." И той го прави. Мълчаливо, последователно, с уважение към занаята. За да бъде всеки, който яде този хляб, благословен.

А молитвата е проста – той и Софи да са здрави и да имат сили да продължат да правят онзи хляб, който изчезва още по пътя към вкъщи.

