5 идеи за коледни подаръци от Vivacom

Дните около Коледа – онзи период от годината, в който всичко около нас сякаш излъчва магия. Хората стават по-добри, въздухът е изпълнен с очакване, а всеки следващ ден носи още повече радост и уют. Но преди да дойдат празниците, освен вълшебство ни чака и една от най-важните задачи: купуването на подаръци. И то не просто някаква случайна вещ, ами специален жест, с който да зарадваме близките си и да им покажем колко важни са те за нас. С подарък, който наистина искат. Тук на помощ идват Vivacom – с чудесни оферти и намаления, които правят избора ни по-лесен от всякога за една още по-вълшебна Коледа.

PlayStation 5 – покорете нови светове

По време на празниците няма нищо по-хубаво от това да гледаме как един чисто нов свят оживява пред очите ни. Да се потопим в незабравими истории, да овладеем сложни магии и да опознаем най-различни герои. С PlayStation 5 това се превръща в реалност – вградената HDR технология и поддръжка на до 120 кадъра в секунда при 120Hz ни осигуряват не само плавна картина, наситени цветове и светкавични реакции, но и безброй часове забавление за цялото семейство. До 20.12 гейминг конзолата в комплект с 2-ри контролер DualSense е на лизинг без оскъпяване в сравнение с цената при еднократно плащане с 24-месечен абонамент за EON телевизия и Vivacom Fiber интернет. А това е перфектният подарък за всеки, който се нуждае от малко повече приключение в свободното си време.

Кино атмосфера у дома: TV Hisense 50A6Q

Колкото и пъти да сме ги гледали, коледните филми така и не ни омръзват. Те винаги ни носят топлина, смях, събират всички пред екрана и се превръщат в любими спомени за цял живот. Затова, ако търсите истинска кино атмосфера у дома, смарт телевизорът Hisense 50A6Q ви очаква без оскъпяване с абонамент за EON телевизия и Vivacom Fiber интернет до 20.12. 50-инчовият екран с резолюция 3840 x 2160 пиксела, честотата на опресняване 4K 60 Hz (VRR) и вграденият цифров тунер DVB-T2/C/S2, осигуряват 4K Ultra HD качество на картината, плавно движение и ярки детайли. За още по-впечатляващо изживяване заедно с телевизора получаваме и саундбар с 2.1-канален звук и 240W мощност – комплект, който превръща всяка стая в истински киносалон.

Бляскави отстъпки на най-желаните смартфони

Празниците са идеалният момент да подновим устройството си или да изненадаме любим човек с телефон, за който отдавна мечтае. А с Vivacom едни от най-желаните смартфони за годината могат да бъдат наши с ексклузивни отстъпки до 306.78 € | 600 лв. Част от офертата са: iPhone 17 Pro 256GB, Samsung Galaxy Z Flip7 256GB; Motorola Edge 70 5G 12/512GB; HONOR 400 Lite 5G 256GB и още много, така че да изберем най-подходящия подарък. Офертите са валидни до 20 декември 2025 г. при сключване на 24-месечен договор с план от семейството Unlimited.

Клиентите могат да се възползват от офертата както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн на vivacom.bg. А до 04.01.26 всички нови и текущи абонати на Vivacom с мобилни услуги на тарифни планове Unlimited и Unlimited Traffic ще могат да сърфират на максимална скорост в 5G мрежата на Vivacom.* Телекомът премахва ограниченията на скоростите на плановете и дава пълна свобода на своите абонати да се възползват от всички предимства на 5G мрежата с най-голямото покритие в България.*

Часовник за нея и за него

Всички имаме няколко близки в живота си, на които никога не сме сигурни какво точно да подарим – те са стилни, активни, с безупречен вкус и сякаш винаги в крак с нещата. За тях тази година избираме смарт часовниците на Samsung и Huawei: едновременно елегантен аксесоар и личен помощник, перфектен за онези, които обичат технологията да бъде част от ежедневието им. В момента устройствата на Samsung са със страхотна отстъпка до 153.39 € | 300 лв. с план от Vivacom в периода от 17.12 до 15.01.26. Можем да избираме и от селекция на Huawei с избрани модели на лизинг без оскъпяване от 01.12 до 31.12.

Радост за най-малките – детски часовник на Vivacom

И колкото и да обичаме Коледа, си признаваме съвестно, че този празник не ни принадлежи – той е за най-малките, които я чакат с огромно нетърпение и блеснали очи, а всеки миг за тях е безкрайно специален. Затова заслужават да ги зарадваме с нещо също толкова специално. Детският смарт часовник на Vivacom е перфектният подарък – цветен, забавен и практичен. Той дава на децата свобода да откриват света, а на родителите спокойствието, че винаги могат да бъдат във връзка с тях. Офертата важи от 1.12: можете да изненадате малчуганите само за 2,00 €/24 мес.| 3,91 лв./24 мес. на специална Junior оферта на лизинг за 24 месеца с 24-месечен план Smart M до изчерпване на количествата.

*От 21.11.25 г. до 04.01.26 г. всеки абонат на Unlimited или Unlimited Traffic може да се възползва от макс. скорост в 5G/4G/3G/2G мрежата на Vivacom без допълнително заплащане. Макс. скорост не важи в роуминг, зависи от използваното устройство и състоянието на мрежата и е в рамките на технологичните ѝ ограничения. Повече на vivacom.bg

*Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.