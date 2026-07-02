Кога ще изчезнат всички растения от Земята - ново проучване дава отговор

Растителният живот на Земята може да оцелее близо 1,9 милиарда години, според изследователи, които са моделирали бъдещия климат на планетата и са оценили как постепенното повишаване на температурата и променящите се нива на въглероден диоксид ще повлияят на оцеляването на растенията. Това съобщава изданието „Ню Атлас“.

Кога ще изчезнат растенията на Земята?

Предишни проучвания са давали различни оценки, като някои предполагат, че растенията могат да изчезнат само за 100 милиона години, докато други им дават близо милиард години. Учените Джейкъб Хак-Мисра и Ерик Улф от благотворителната организация Blue Marble Space казват, че при определени условия растителната биосфера може да съществува около 1,87–1,9 милиарда години.

В своите изчисления изследователите са взели предвид постепенното увеличаване на слънчевата радиация поради еволюцията на Слънцето, както и възможните промени в концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата. Те са разгледали два сценария: в първия нивата на CO₂ остават относително стабилни и основната заплаха са повишаващите се температури, а във втория концентрациите на въглероден диоксид спадат рязко, преди топлината да достигне критични стойности.

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При сценарий на постепенно затопляне, средната температура на повърхността на Земята може да се повиши с повече от 20°C през следващите 1,5 милиарда години и с около 40°C през следващите 500 милиона години. При такива условия дори най-издръжливите растения, прогнозират авторите, няма да могат да издържат на екстремните горещини.

Ако намаляването на CO₂ е доминиращият фактор, концентрациите на въглероден диоксид биха могли да паднат от над 400 до малко над 30 части на милион за около един милиард години. Недостигът на въглероден диоксид, който е необходим за фотосинтезата, ще направи все по-трудно оцеляването на повечето растения. В най-оптимистичния случай те биха могли да оцелеят до около 1,84 милиарда години напред.

Учените обаче подчертават, че тези прогнози включват редица предположения. Бъдещото развитие на живота, еволюционните промени или потенциалните технологии, които биха могли да променят климатичните условия, биха могли да повлияят на съдбата на биосферата. Освен това, дори след изчезването на растенията, микробният живот теоретично би могъл да продължи да съществува дълбоко под земната повърхност за дълго време.

Учените припомнят, че преди близо 400 милиона години, планетата преживява друга глобална катастрофа - малко известното късноордовикско измиране. Това уникално събитие унищожава 85% от всички живи видове, което го прави един от най-опустошителните периоди в историята на Земята. IFLScience пише за този забравен апокалипсис.

Ричард Туичет, ръководител на изследванията в областта на науките за Земята в Природонаучния музей на Великобритания обяснява, че тогава светът е бил съвсем различен. Въпреки това, под повърхността на океана процъфтявало невероятно разнообразие от странни същества, еволюирайки с безпрецедентна скорост. Тази епоха, известна като Великото ордовикско събитие за биоразнообразие (GOBE), била период на интензивни еволюционни експерименти.

Появили са се видове, които познаваме днес, като морски звезди, морски таралежи и корали. Водните екосистеми, обитавани преди това само от няколко вида, внезапно били населени от филтриращи организми на всички дълбочини. Като цяло, ордовикският период е бил време на огромно увеличение на биоразнообразието по цялата планета.

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