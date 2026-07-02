Проектът „Небесната река“: Как Китай се опита да промени времето в света

От няколко години Китай се опитва да реализира един от най-големите проекти за модифициране на времето в света, целящ да увеличи валежите на Тибетското плато и да насочи допълнителни водни ресурси към сухите райони на страната, според Адеварул.

Китайският проект „Небесната река“

Отбелязва се, че това се отнася до програмата „Тианхе“ („Небесна река“). Китайските специалисти са използвали технология за засяване на облаци – разпръскване на специални химически частици в атмосферата с помощта на ракети и други устройства. Смята се, че тези вещества насърчават образуването на водни капчици в облаците и могат да увеличат вероятността от дъжд или снеговалеж.

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Този метод се използва от десетилетия в повече от 50 страни, особено в Съединените щати. Междувременно Китай се смята за най-големия оператор на програми за модифициране на времето. Според китайските власти подобни проекти включват десетки хиляди хора, като инвестициите достигат милиарди долари.

Тибетското плато, което авторите наричат ​​„водният замък на Азия“, се превърна в център на програмата Тиенхе. То е източникът на някои от най-важните реки на континента, осигуряващи вода на близо два милиарда души. Самият регион обаче все повече страда от последиците от изменението на климата: ускорено топене на ледниците, променящи се модели на валежите и опустиняване.

Проектът започна през 2018 г. Целта му беше да улови част от влагата, донесена от южните мусони, и да стимулира валежите върху значителна част от платото. Китай се надяваше по този начин да увеличи водоснабдяването на Жълтата река и частично да пренасочи ресурсите, естествено вливащи се в басейна на река Яндзъ, към по-сухите части на страната.

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По време на стартирането му, властите заявиха доста амбициозни резултати. Длъжностните лица изчислиха, че проектът може да осигури допълнителен обем вода, еквивалентен на приблизително 7% от годишното потребление на Китай.

Тези прогнози обаче предизвикаха критики от страна на учените. Някои изследователи смятаха, че поставените цели значително надвишават възможностите на съвременните технологии. Критиците отбелязаха, че атмосферните процеси са твърде сложни, за да бъдат контролирани в такъв мащаб.

В резултат на това проектът постепенно беше съкратен. Ограничена версия беше разглеждана още през 2022 г., но впоследствие програмата изчезна от официалните правителствени доклади. Липсата ѝ в последния петгодишен план на Китай доведе до спекулации, че проектът може би е бил тихомълком изоставен.

междувременно стана ясно, че борбата на Китай за чист въздух доведе до глобално изменение на климата, което промени траекторията на мощните бури, съобщава Adevarul.

Според проучване, публикувано в списанието Climate and Atmospheric, Китай е намалил нивото на вредни частици във въздуха с около 40% между 2013 и 2020 г. Според получените данни обаче, подобно рязко прочистване на атмосферата е повлияло на образуването и движението на циклоните, което косвено е ускорило топенето на арктическия лед.

Изследователите са регистрирали, че траекторията на циклона се е изместила на север с повече от един градус географска ширина. Това е довело до по-чести бури, които удряха арктическите райони. В началото на 2019 г. пет мощни циклона донесоха топъл въздух в Аляска, където температурите се покачиха с 16 градуса над нормалните. Това доведе до значително свиване на ледената покривка само за няколко седмици.

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