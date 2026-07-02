Мистериозен подземен "вятър" захранва супервулкана в Йелоустоун

Супервулканите са способни да променят формата на цели континенти. Когато изригват, те освобождават над 1000 кубически километра магма, скали и пепел, споредIndian Defence Review.

Откритието на учените за вулкана в Йелоустоун

Отбелязва се, че тези събития са толкова катастрофални, че биха могли да променят глобалния климат и да опустошат екосистемите. Разбирането на това, което поддържа тези системи в продължение на милиони години, е един от най-належащите нерешени въпроси в геологията.

Сега екип от Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките (IGGCAS) вярва, че са намерили отговора, поне за Йелоустоун. Техните открития, публикувани в списание Science, се основават на подробен 3D модел на Западна Северна Америка, който симулира поведението на литосферата и течащата мантия под нея днес.

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Важно е да се отбележи, че през по-голямата част от историята на съвременната геология доминиращата теория е била, че супервулканите са разположени над огромни, дългоживеещи басейни с течна магма. Налягането в тези камери постепенно се е увеличавало, докато околната скала вече не е могла да го задържи, предизвиквайки катастрофално изригване.

Според изследователския екип, наличните данни сочат обширни системи от „магмена каша“ – масивни региони от частично разтопена скала, разпределени в цялата литосфера, а не концентрирани в една единствена камера. Тези зони от магмена каша са по-дебели и много по-малко подвижни от течната магма, което представлява собствена мистерия за това как нещо толкова бавно може да предизвика толкова мощни изригвания.

Ключът, предполагат изследователите, се крие в това как този материал непрекъснато се попълва отдолу. Техният модел показва, че магмата, подхранваща Йелоустоун, произхожда от горната астеносфера - горещият, бавно течащ слой непосредствено под твърдата литосфера, а не от дълбок шлейф, вкоренен близо до границата между ядрото и мантията, както геолозите отдавна предполагаха.

Интересното е, че ако под Йелоустоун е съществувал дълбок мантиен шлейф, той би бил тясна, издигаща се колона от необичайно гореща скала. Моделът обаче описва нещо съвсем различно по природа и мащаб.

Вятърът през мантията

Изследователите наричат ​​това „мантиен вятър“ – широк, движещ се на изток поток от горещи скали, който пренася астеносферен материал към Йелоустоун от запад. Според учените този поток се генерира от продължителната субдукция на плочата Фаралон, останки от която остават заровени дълбоко под централна и източна Северна Америка.

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Механиката на процеса е сложна. Когато плаващ материал се движи по това източно течение и срещне дебелия литосферен корен източно от Йелоустоун, той се избутва надолу. Това привличане надолу създава ефект на разтягане, а това разтягане улеснява това, което геолозите наричат ​​декомпресионно топене – процес, при който скалата се топи не защото се нагрява, а защото налягането върху нея внезапно спада.

Важно е да се отбележи, че мантийният вятър прави нещо повече от просто производство на магма. Той също така допринася за образуването на подземна канална система, която движи магмата. Потокът на изток, притискайки дебелата литосфера на изток, комбиниран с противоположната плаваемост на по-леката литосфера на запад, ефективно издълбава канал през континенталните скали под Йелоустоун.

Този канал, наклонен на югозапад, действа като естествена магистрала за издигането и еволюцията на магмата през литосферата и тясно съвпада с това, което вече е картографирано от независими геофизични проучвания на региона.

Интересното е, че самият Йелоустоун допълва този модел. През последните 2,1 милиона години калдерата е предизвикала две свръхвулканични изригвания, а предишни изследвания на нейната вътрешност са разкрили точно вида на дълбоката, югозападно наклонена магменоподобна система, предсказана от модела.

Дали същият механизъм действа под други супервулкани по света, остава открит въпрос, но изследователите смятат, че техният модел е подходящ, за да помогне за отговора му.

Междувременно стана ясно, че активността на супервулкана Кампи Флегрей близо до Неапол, Италия, се увеличава. Ново проучване показа, че процесите в калдерата се развиват по самоускоряващ се начин и биха могли да доведат до значителни геоложки промени още през следващото десетилетие.

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