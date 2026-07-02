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Туристи влезли с надуваеми лодки в рилските езера

02 юли 2026, 9:50 часа 408 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Туристи влезли с надуваеми лодки в рилските езера

Районът на рилските езера отново стана свидетел на нерегламентирани действия от страна на туристи.

За това сигнализираха планинари, които съобщиха, че туристи от чужбина са карали надуваеми лодки в езерото "Бъбрека" в Рила. Влизане във водите на Седемте езера е забранено, но се случва всяко лято, като нарушителите са най-често чужденци.

Очевидци на случката коментират, че туристи от Израел навлезли с две надуваеми лодки в езерото "Бъбрека". По това време не е имало рейнджъри от парковата охрана, така че нарушението не е регистрирано.

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Засега няма официална информация по случая от ръководството на Национален парк "Рила".

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Всяко лято туристи заснемат влизащи или къпещи се в някое от езерата по циркуса. Преди години цял ансамбъл от Дупница навлезе с носиите си в езерото "Близнака". Къпещи се бяха регистрирани и в езерото "Сълзата" - тогава правилата наруши италианец, предаде БНР.

И тъй като нарушителите обикновено са чужденци, те трудно се откриват. Те нямат български адрес и актовете така и не им се връчват и ако не са хванати на място, се разминават без наказание.

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Езеро Седемте рилски езера лодки надуваема лодка
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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