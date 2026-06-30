Теориите за озоновата дупка се оказаха погрешни: Ето каква е истинската причина за нея

Озоновата дупка е открита за първи път през 1985 г. Проучванията по това време показват, че тя е започнала да се образува през 70-те години на миналия век поради хлорофлуоровъглероди (CFC). Но последните данни показват, че предишните анализи са били погрешни.

Истинската причина за съществуването на озоновата дупка

Ново проучване показва, че първите признаци на изчерпване на озоновия слой на Земята са се появили още през 1957 г. Всъщност на учените им е отнело около 30 години, за да разработят средствата за наблюдение на атмосферата, които им позволиха да открият дупката, пише Gizmodo.

Но изненадите не свършват дотук. Учените също така откриха, че първият признак за изчерпване на озона не е бил в Антарктида, както се смяташе досега, а в горната стратосфера на тропиците. Нещо повече, това изчерпване не е било причинено от фреони, а от съвсем различен индустриален химикал, наречен тетрахлорметан. През 30-те години на миналия век той е бил използван за химическо чистене и обезмасляване.

Учени: Южният ледовит океан може да поеме въглерод, ако се възстанови озоновата дупка

„Фактът, че изчерпването на озоновия слой се е случвало още в края на 50-те години на миналия век, много по-рано, отколкото предполагах, просто ме изуми. Оказа се, че има друго съединение, което причинява изчерпване на озоновия слой много по-рано от фреоните. Това беше голяма изненада“, каза водещият автор Сюзън Соломон от Масачузетския технологичен институт.

Както знаете, озоновият слой се намира в стратосферата на височина 11–50 км. Той действа като естествен слънчев щит на Земята, блокирайки по-голямата част от вредното ултравиолетово лъчение.

В средата на 70-те години на миналия век изследователите предположиха, че фреоните може да разрушават озоновия слой, но нямаше преки доказателства, че това действително се случва. След като учените откриха озоновата дупка, научни експедиции бяха изпратени до Антарктида, за да измерят състава на стратосферата. В крайна сметка учените стигнаха до заключението, че фреоните са причина за изчерпването на озона.

Оттогава са предприети глобални действия за намаляване на емисиите на фреони и озоновата дупка наистина е започнала да се свива. Но учените сега смятат, че друг химикал е разрушавал озоновия слой много преди озоновата дупка да бъде открита.

Учени: Озоновата дупка се увеличава

Екип от учени проведе мисловен експеримент, който взе предвид наличните възможности за мониторинг на атмосферата през 1950 г. Изследователите използваха симулации, за да симулират атмосферната химия през последните 76 години. Те откриха, че най-ранните признаци на изчерпване на озона са могли да бъдат открити над тропиците още през 1957 г.

Единственият химически замърсител, който би могъл да обясни това, е тетрахлорметанът.

„Това е единственото вещество, което нарушава озоновия слой, чиято концентрация започна да се увеличава толкова рано. Започнахме да използваме тетрахлорметан през 30-те години на миналия век като агент за химическо чистене и обезмасляващ разтворител. Хлорофугълите започнахме да използваме много по-късно“, отбелязват авторите на изследването.

Употребата на тетрахлорметан в потребителските продукти е забранена през 70-те години на миналия век поради опасения за здравето, а по-късно употребата му е допълнително ограничена от Монреалския протокол през 1990 г.

Прочетете също: Озоновата дупка изчезва: Може ли да се възстанови напълно