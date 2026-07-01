Жегата отвори гигантски кратери в Турция

Промените в климата, причинени от човека, направиха сушите по-чести, по-дълги и по-тежки, като това лято в САЩ, Европа и други части на света вече бяха регистрирани рекордни температури. Последиците от подобни суши могат да бъдат катастрофални за селскостопанските вериги. Някои страни вече започват да усещат ефектите от подобни продължителни суши, включително Турция, пише Futurism.

Гигантски кратери в житницата на Турция

Земеделската земя в „житницата“ на страната - регион Коня в централна Анатолия - е осеяна със стотици кратери, които изглеждат сякаш са „пробити с космически перфоратор“. Някои от тези дупки са широки и дълбоки десетки метри, буквално и преносно заплашвайки сигурността на страната.

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Учените предполагат, че това е резултат от комбинация от интензивно земеделие, което изчерпва запасите от подземни води чрез незаконни кладенци, продължителни засушавания и особеностите на местната геология.

Подземните води са част от рядка затворена система и никога не се вливат в океана, което ги прави изключително важен компонент от местната екосистема на Коня. Теренът е образуван от сравнително мек карст, който е резултат от изветрянето и разтварянето на карбонатни скали като варовик и доломит с течение на времето.

„Водата, в този случай подземните реки, действат като подземни структури, които осигуряват влага, стабилност и здравина на тези карстови райони. Обемът на водата там намалява поради погрешната политика на прекомерно напояване; тези подземни реки на практика са пресъхнали“, каза Гювен Екен, основател на турската агенция за околна среда Doga Dernegi.

„Така че водата, която някога е текла под басейна на Коня, вече я няма. Цялата система е пресъхнала“, добавя той.

Районът е измъчван от проблеми с водата от повече от десетилетие. Властите са заключили, че има десетки хиляди незаконни кладенци за добив на подземни води, което показва значителна свръхексплоатация, която възпрепятства попълването на подземните води.

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Междувременно се образуват все повече и повече кратери. Еколозите призовават за засилен политически контрол върху селскостопанските практики, но, както предупреждава Екен, подобни промени все още не се виждат.

Въпреки че кратерите се считат за пряк резултат от човешката дейност, експертите предупреждават, че климатичната криза е изострила тази тенденция.

Както вече стана ясно, Европа преживява най-горещия юни в историята си. Но учените сега казват, че подобна екстремна топлина би била невъзможна само преди 50 години. Смята се, че изменението на климата е причината за този допълнителен удар, пише IFLScience.

Европа е преживявала горещи вълни и преди, като например тази, която удари Британските острови през лятото на 1976 г. Сегашната ситуация обаче е съвсем различна, тъй като общата тенденция към покачване на температурите е пореден удар.

Според д-р Теодор Кийпинг, изследовател на екстремните метеорологични условия и горските пожари в Импириъл Колидж Лондон, ако не бяха последиците от изменението на климата, учените смятат, че подобна юнска гореща вълна би била с 3,5°C по-хладна. Казано по-просто, учените твърдят, че дори преди половин век подобни екстремни горещи вълни биха били просто невъзможни през юни.

Констатациите се основават на нов анализ на Световната метеорологична организация, който е изследвал трите най-горещи дни от 22 до 29 юни в различни части на Западна и Централна Европа. Анализът показва, че 45% от 854-те изследвани града са счупили или се очаква да счупят исторически рекорди за топлинен стрес.

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