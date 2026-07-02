"Обикновеният руснак започва да разбира какво означава война": Чавдар Стефанов за недостига на горива

Обикновеният руснак започва да разбира какво означава война. Доскоро конфликтът беше далечен за много хора. Сега обаче проблемите стигат до джоба им - няма бензин, има ограничения и това променя нагласите. Това каза журналистът Чавдар Стефанов в ефира на Нова телевизия. Той коменитра проблемите с доставките на горива в Русия, появили се след серията украински удари по петролна инфраструктура, които вече започват да се отразяват не само на икономиката, но и на ежедневието на обикновените граждани.

ОЩЕ: Бензин за Русия: Хуманитарна помощ от Казахстан

Според Стефанов украинските атаки срещу енергийни обекти вече оказват влияние върху различни сектори на руската икономика. "Липсата на горива засяга земеделието, транспорта, туризма. Ударите по енергийната инфраструктура са част от нов етап в конфликта, при който Украйна използва срещу Русия тактика, подобна на тази, която Москва години наред прилагаше срещу украинската енергетика", отбеляза журналистът.

Според Стефанов обаче официалната позиция на руските власти остава непроменена. "За руския режим това не е сериозна криза. Посланието е, че подобни проблеми са преодолявани и преди и ще бъдат преодолени отново. Владимир Путин е изцяло концентриран върху войната в Украйна, а случващото се в тила не изглежда да е сред основните му приоритети", коментира той.

Журналистът обърна внимание на противоречивите сигнали, които идват от Москва. От една страна властите уверяват, че гориво има достатъчно, а от друга признават, че се водят разговори за внос. "Получава се почти абсурдна ситуация. Едни представители на властта твърдят, че няма никакъв проблем, а в същото време Кремъл признава, че се обсъжда внос на горива. Вече има доставки от Индия, Казахстан и вероятно от други държави", посочи Стефанов.

ОЩЕ: Държавната дума: Свиквайте с недостига на бензин, той вече няма да е достъпен като преди

ОЩЕ: Русия стигна дотук: Петролният гигант вече внася бензин от Индия

Въпреки това той не вижда признаци за предстоящ решителен обрат във войната. "Нито Русия, нито Украйна са близо до преломен момент. И двете страни продължават да воюват, но към момента не се виждат условия за бързо развитие, което да доведе до край на конфликта", смята Стефанов.

Според него, въпреки нарастващите икономически затруднения и ударите по стратегически обекти, перспективите за мир остават далечни. "Ако се съди по последните изявления на Путин, няма признаци за промяна в курса. За мир засега не може да се говори", заключи Чавдар Стефанов.