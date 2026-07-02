Войната в Украйна:

Смърт и разруха: Русия атакува Украйна с над 70 ракети и близо 500 дрона (ВИДЕО)

02 юли 2026, 9:59 часа 287 прочитания 0 коментара

В нощта на 2 юли (от 18:00 часа 1 юли) Русия е нанесла масиран комбиниран удар по Украйна с използването на ударни дронове, както и на ракети с въздушно, наземно и морско базиране от различни типове. Основната посока на нападението бе столицата Киев. Общо Военновъздушните сили на Украйна са регистрирали 570 въздушни цели - 74 ракети и 496 дрона от различни видове:

  • 4 противокорабни ракети 3М22 "Циркон", изстреляни от Курска област на Русия;
  • 24 балистични ракети "Искандер-М"/С-400 (пускови райони - Брянск, Курска област);
  • 34 крилати ракети Х-101 (район на изстрелване - Вологодска област);
  • 8 крилати ракети "Калибър" (район за изстрелване - Новоросийск);
  • 4 управляеми авиационни ракети Х-59/69 (район на изстрелване - Воронежка област);
  • 496 ударни дрона тип "Шахед", "Гербер", "Италмас", баражиращи боеприпаси "Бандерол" и дронове имитатори (от посоките Брянск, Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск, а също и от окупираните Донецка област и Крим).

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Украйна свали 524 от 570 цели

По предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 09:00 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 524 цели - 48 ракети и 476 дрона от различни типове:

  • 4 от 24 балистични ракети "Искандер-М"/С-400;
  • 32 от 34 крилати ракети Х-101;
  • 8 от 8 крилати ракети "Калибър";
  • 4 от 4 управляеми авиационни ракети Х-59/69;
  • 476 от 496 дрона.

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Регистрирано е попадение от 25 балистични ракети и 12 дрона на 33 места, както и падането на отломки 18 места. Информацията за няколко ракети се изяснява, добавят от ВВС на Украйна. Във въздушното пространство пък все още има няколко ударни дрона.

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Жертви в Киев

След атаката в Киев има поне 13 загинали и най-малко 86 ранени, по данни на Държавната служба за извънредни ситуации и кмета Виталий Кличко. 70 от пострадалите са хоспитализирани, други 34 души са спасени от отломките.

Издирвателните и спасителните операции в район Дарницки на столицата продължават. В работата по ликвидиране на последиците от атаката са ангажирани близо 500 спасители и 96 единици пожарна, спасителна и специална техника от Министерството на извънредните ситуации на Украйна.

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Има частично унищожени жилищни сгради – на 5 етажа, 9 етажа и 16 етажа, всичките в Дарницки район на Киев. Отделно е имало и пожар в 7-етажна жилищна сграда и в хотел в Шевченковския район, подпален е и 16-тият етаж на сграда в Голосеевски район. В Святошински и Деснянски район също има щети – по 9-етажна сграда и 2 къщи, обявиха местните власти.

След удара в киевския район Дарницки се образува голям кратер. Местните телевизионни канали публикуваха видеа, които показват и него, и че всички прозорци на близка пететажна сграда са изпочупени.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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