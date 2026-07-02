Смърт и разруха: Русия атакува Украйна с над 70 ракети и близо 500 дрона (ВИДЕО)

В нощта на 2 юли (от 18:00 часа 1 юли) Русия е нанесла масиран комбиниран удар по Украйна с използването на ударни дронове, както и на ракети с въздушно, наземно и морско базиране от различни типове. Основната посока на нападението бе столицата Киев. Общо Военновъздушните сили на Украйна са регистрирали 570 въздушни цели - 74 ракети и 496 дрона от различни видове:

4 противокорабни ракети 3М22 "Циркон", изстреляни от Курска област на Русия;

24 балистични ракети "Искандер-М"/С-400 (пускови райони - Брянск, Курска област);

34 крилати ракети Х-101 (район на изстрелване - Вологодска област);

8 крилати ракети "Калибър" (район за изстрелване - Новоросийск);

4 управляеми авиационни ракети Х-59/69 (район на изстрелване - Воронежка област);

496 ударни дрона тип "Шахед", "Гербер", "Италмас", баражиращи боеприпаси "Бандерол" и дронове имитатори (от посоките Брянск, Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск, а също и от окупираните Донецка област и Крим).

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Украйна свали 524 от 570 цели

💔 At least 9 killed as Russia launches overnight attack on Kyiv



More than 30 locations across every district of Kyiv were damaged, according to the Kyiv City Military Administration.



Residential buildings suffered the heaviest destruction. Rescue teams are still searching… pic.twitter.com/Nw0A5vyD3m — NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2026

По предварителни данни, оповестени от украинските ВВС към 09:00 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 524 цели - 48 ракети и 476 дрона от различни типове:

4 от 24 балистични ракети "Искандер-М"/С-400;

32 от 34 крилати ракети Х-101;

8 от 8 крилати ракети "Калибър";

4 от 4 управляеми авиационни ракети Х-59/69;

476 от 496 дрона.

Регистрирано е попадение от 25 балистични ракети и 12 дрона на 33 места, както и падането на отломки 18 места. Информацията за няколко ракети се изяснява, добавят от ВВС на Украйна. Във въздушното пространство пък все още има няколко ударни дрона.

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Жертви в Киев

След атаката в Киев има поне 13 загинали и най-малко 86 ранени, по данни на Държавната служба за извънредни ситуации и кмета Виталий Кличко. 70 от пострадалите са хоспитализирани, други 34 души са спасени от отломките.

Издирвателните и спасителните операции в район Дарницки на столицата продължават. В работата по ликвидиране на последиците от атаката са ангажирани близо 500 спасители и 96 единици пожарна, спасителна и специална техника от Министерството на извънредните ситуации на Украйна.

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Има частично унищожени жилищни сгради – на 5 етажа, 9 етажа и 16 етажа, всичките в Дарницки район на Киев. Отделно е имало и пожар в 7-етажна жилищна сграда и в хотел в Шевченковския район, подпален е и 16-тият етаж на сграда в Голосеевски район. В Святошински и Деснянски район също има щети – по 9-етажна сграда и 2 къщи, обявиха местните власти.

След удара в киевския район Дарницки се образува голям кратер. Местните телевизионни канали публикуваха видеа, които показват и него, и че всички прозорци на близка пететажна сграда са изпочупени.

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