Учени откриха най-старата вода на Земята: Какъв е вкусът ѝ?

Най-старата вода на Земята е открита в Канада, на три километра под земята. Геолози откриха кладенеца на възраст приблизително два милиарда години в мината Кид Крийк, разположена близо до Тиминс в северната част на Онтарио. Това откритие вече се счита за най-старата вода на планетата, според Space Daily.

Най-старата вода на планетата

Водата е изолирана в скалите още от времето, когато единствените живи организми на Земята са били микроорганизмите – много преди появата на първите растения и животни.

Проучването е ръководено от професор Барбара Шерууд Лолар от Университета в Торонто, която за първи път посещава мината през 1992 г. През 2013 г. нейният екип публикува статия в списание Nature за откриването на вода на 1,5 милиарда години на дълбочина 2,4 километра. Впоследствие, докато сондират на дълбочина почти три километра, учените откриват още по-древни резервоари.

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Противно на очакванията, водата е текла от пукнатини и сондажи със скорост от няколко литра в минута. Учените са използвали метод за измерване на газовете, разтворени в течността. Тези газове се натрупват в изолираната среда поради разпадането на елементи в околната скала с постоянна скорост, което им позволява да определят минималното време, през което водата остава изолирана от повърхността.

Откритата течност е била приблизително десет пъти по-солена от морската вода. Тя има гъста консистенция, горчив вкус, сярна миризма и става оранжева на въздух поради реакцията на разтвореното желязо с кислород.

Химичният анализ на водата разкрива наличието на сулфати и разтворен водород, което показва биологична активност. Последващи изследвания потвърдиха съществуването на сулфатно-редуциращи бактерии. Тези микроорганизми виреят в пълна тъмнина и са изолирани от слънчева светлина. Те получават енергия от химични реакции между водата и скалите.

Тези резултати показват наличието на дълбока, изолирана биосфера, поддържана без достъп до светлина.

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Откритието привлече вниманието на специалисти от НАСА, които използват канадската мина като модел за бъдещи мисии. Ако животът може да процъфтява при такива условия на Земята, подобни изолирани екосистеми биха могли да съществуват в дълбините на Марс или в подледниковите океани на Юпитер и спътниците на Сатурн Европа и Енцелад.

Изследователите продължават да търсят подобни древни водни резервоари на други континенти.

Припомняме, че учени от Европейската космическа агенция са регистрирали необичайни промени във външното ядро ​​на Земята - слоят от разтопен метал на дълбочина приблизително 2200 км, който формира магнитното поле на планетата.

Анализ на сателитни и наземни данни от 1997 до 2025 г. показа, че през 2010 г. обширен регион от течно желязо под екваториалния Тихи океан се е обърнал и е започнал да се движи на изток, вместо на запад.

След 2020 г. този източен поток започна да отслабва, съвпадайки с промените във вътрешното ядро ​​на Земята. Водещият автор Фредерик Дал Мадсен от Единбургското училище по геонауки отбеляза, че това голямо обръщане повдига нови въпроси пред науката. Докато външното ядро ​​​​преди се смяташе за относително стабилно, новите данни показват, че промените в неговите потоци се случват много по-бързо, отколкото се смяташе досега.

Изследователите отбелязват, че движението на желязо в ядрото не представлява заплаха за хората, но е критично важно, защото създава магнитно поле, което предпазва Земята от слънчевата радиация и позволява функционирането на навигационните системи и спътниците.

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