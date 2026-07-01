Разкриха мистерията на мощното земетресение в Денали

В ново проучване, учените успяха да разрешат мистерията на произхода на гигантското земетресение, известно като земетресението в Денали през 2002 г. През 2002 г. мощно земетресение в централна Аляска е усетено чак в Сиатъл. Наречено „земетресението в Денали“, то служи като напомняне за това колко много енергия се крие под краката ни и докъде всъщност могат да се разпространят последиците от нея, пише Science Alert .

Причината за земетресението в Денали

В ново проучване екип от сеизмолози анализира възможните причини за това земетресение. В работата си учените използваха машинно обучение, за да създадат каталог на земетресенията въз основа на данни от райони близо до централната част на разлома Денали и зоната на свързване с Аляската верига.

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Резултатите показват, че тези земетресения всъщност са се случили по ясна линия по Якутската плоча, която потъва. Заслужава да се отбележи, че преди това е било известно, че Якутската плоча се плъзга под Северноамериканската плоча, но този процес не е бил наблюдаван преди това.

Интересното е, че не са засегнати само две части на Земята: Тихоокеанската плоча също е част от сблъсъка. Няколко големи разлома в Северноамериканската плоча усилват тектоничното натрупване, включително разломът Денали, на който е кръстено земетресението от 2002 г.

Според водещия автор на изследването, сеизмологът Меган Милър от Австралийския национален университет, в резултат на това тя и нейните колеги са успели да разкрият скрита в данните информация, която е била трудна за откриване с помощта на традиционни методи.

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Откритата линия на земетресение включва верига от земетресения с дължина 250 км, простираща се по права линия от северозапад на югоизток. Учените са изследвали сеизмичните шумови данни, събрани между земетресенията - екипът е успял да картографира ръба на плочата Якутат с безпрецедентни подробности. Това показа, че плочата се простира много по-далеч под Северноамериканската плоча, отколкото се е смятало досега.

Учените смятат, че дългосрочният сблъсък на плочите създава огромно механично напрежение в този регион и е вероятно начинът, по който техните структури взаимодействат, да окаже значително влияние върху естеството на земетресенията и вулканичната активност в южно-централна Аляска.

Освен това екипът заключи, че именно това плътно пресичане на плочите е подготвило почвата за земетресението с магнитуд 7,9 по скалата на Рихтер в Денали през 2002 г., което е най-силният трус, регистриран някога във вътрешността на Аляска.

Междувременно сеизмолози алармират, че вероятността от „мегаземетресение“, което може да удари света, е достигнала хилядолетен връх.

Наблюденията показват, че вероятността от „мегаземетресение“, което да удари Калифорния, е достигнала хилядолетен връх. Това масивно земетресение има едно име: разломът Сан Андреас, който учените наблюдават и който е обвиняван за дългообещаното „Голямо земетресение“. Но от 1850-те години насам разломът остава зловещо тих, пише Earth.com.

Сега ново проучване твърди, че опасността вече не се ограничава само до този разлом. Данните показват, че напрежението е достигнало хилядолетния си пик и един планински проход може да повлияе на това дали към него ще се присъедини втори разлом, превръщайки едно вече мощно земетресение в нещо съвсем различно.

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