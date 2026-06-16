Нещо мистериозно е открито в ядрата на Земята: Древна структура обгръща ядрото на планетата

Земята под краката ни може да изглежда неподвижна, но в действителност тя кипи и пулсира от активност. Учените казват, че тази активност се дължи до голяма степен на симбиозата между растения и гъби, което датира отпреди поне 450 милиона години, съобщава Science Alert.

Какво се крие под Земята?

Тази симбиоза се проявява в микробната мрежа – обширна система от гъбни нишки, които взаимодействат с растителния свят, покриващ Земята, транспортирайки хранителни вещества от почвата и получавайки в замяна въглерод, произведен чрез фотосинтезата на растенията. Тази мрежа е също изключително обширна и жизненоважна – всъщност приблизително 70% от всички растителни видове зависят от тази симбиоза.

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В ново проучване, учените са картографирали тази скрита инфраструктура за първи път, откривайки подземна мрежа от арбускуларни микоризни (AM) гъбни нишки, която се простира на приблизително 110 квадрилиона километра през земните почви. За сравнение, тази дължина е достатъчна, за да се измине разстоянието от 150 милиона километра от Земята до Слънцето почти милиард пъти.

Според съавтора на изследването Джъстин Стюарт, еволюционен еколог от Амстердамския университет, една чаена лъжичка почва може да съдържа до 10 метра микоризна мрежа. Известно е, че гъбичните мрежи се състоят от подземни нишки, наречени хифи, които се простират под повърхността на горите и други растителни съобщества. Освен това те често играят ключова роля за процъфтяването на тези съобщества, транспортирайки хранителни вещества и вода в замяна на въглерод от растенията.

Това прави „дървесната мрежа“ неразделна част от въглеродния цикъл на нашата планета, но е трудно да се оцени мащабът на нейната роля, без да се знае колко голяма е тя. В новото си проучване Стюарт и нейните колеги се опитаха да разгадаят тази мистерия.

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Екипът е събрал данни от 322 проучвания, включително над 16 000 почвени проби от девет различни глобални биома. Проучванията включват и над 4000 измервания на плътността на хифите на AM гъбичките, което позволява на изследователите да идентифицират модели в условията, при които тези мрежи е най-вероятно да бъдат открити. След това учените използват компютърно моделиране, за да предскажат плътността на невидимите AM гъбични мрежи по целия свят, както и роботизирано изобразяване, за да измерят дебелината на над 300 000 живи гъбични нишки. Това им позволява да преобразуват дължината на мрежата в биомаса.

Резултатите от анализа са изумителни: за първи път в историята учените успяха да оценят глобалната плътност на хифите на AM гъбичките, прогнозирайки 110 квадрилиона километра хифи в горните 15 сантиметра от земната кора. Данните показват, че тази мрежа тежи приблизително 300 милиона тона - за сравнение, това е 4-6 пъти по-голямо от общата маса на човешката биомаса. Тя служи като път за прехвърляне на приблизително 4 милиарда тона еквивалент на въглероден диоксид от растенията към подземните екосистеми всяка година. Приблизително 40% от световната биомаса на AM гъбички е концентрирана в тропически гори, пасища, прерии, степи и блата.

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