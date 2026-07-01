Учените ще „изключат“ Слънцето, за да спрат най-силното Ел Ниньо в историята

Докато климатолозите бият тревога за предстоящото супер Ел Ниньо, което може да се превърне в най-разрушителното в историята на метеорологичните наблюдения, международна група изследователи предложи радикален начин за спирането му - изкуствено затъмняване на Слънцето. Това съобщава „ Дейли Мейл“.

Плановете на учените за спиране на Ел Ниньо

В края на 2025 г. в Тихия океан започна да се формира топлинна вълна с дължина над 14 500 км. По същото време друга морска топлинна вълна се простира от Папуа Нова Гвинея до брега на Калифорния, където температурите на водата бяха с 3°C над нормалните.

Тревожно: Ел Ниньо през 2026 е само репетиция за предстоящите бедствия

Именно натрупването на топла вода в екваториалната част на Тихия океан „захранва“ най-екстремния цикъл Ел Ниньо през последните 140 години.

Д-р Мариана Бернарди Биф и д-р Франц Филип Тухен от Университета в Маями предупредиха в статия за Бюлетина на атомните учени: „Безпрецедентно Ел Ниньо през 2026 г. може да удължи продължителността на морска гореща вълна в северната част на Тихия океан, със сериозни последици за хората, дивата природа и климата на Земята.“

За да предотвратят морските горещи вълни, изследователите са предложили метод, наречен стратосферно аерозолно инжектиране, който включва инжектиране на огромни облаци от фини частици на основата на сяра в горните слоеве на атмосферата, които остават там с години и отразяват част от слънчевата енергия обратно в космоса. Според компютърни симулации, този подход би могъл да защити до 75 процента от световните океани от опустошителни горещи вълни и да ограничи глобалното затопляне в безопасни граници.

Изследователите симулираха два сценария и сравниха резултатите си. Ако настоящите тенденции продължат, морските горещи вълни ще станат по-силни и по-дълготрайни в 97% от световните океани.

Ако глобалното затопляне се ограничи до 1,5°C над нивата от прединдустриалния период, около една четвърт от океана ще бъде защитена от нарастващи топлинни вълни. При по-агресивен сценарий за ограничаване на затоплянето до 1°C, топлинните вълни ще станат по-малко интензивни в 76% от океана и по-кратки в 80% от местата. Тропическият Атлантик, Индийският океан, Северният ледовит океан и Южният Атлантик биха се възползвали най-много.

Въпреки това, както подчертава водещият автор на изследването, д-р Лала Кунта от Мичиганския държавен университет, защитата ще бъде разпределена изключително неравномерно.

Методът е силно противоречив и дори самите автори на изследването не са сигурни в неговите последици. Съавторът на изследването, професор Фийби Зарнецке от Мичиганския университет, предупреждава: „Много малко се знае за екологичните последици.“

Проучване на Колумбийското училище по климата показа, че инжектирането на стратосферни аерозоли може да наруши глобалните метеорологични системи. Емисиите в полярните региони могат да дестабилизират тропическите мусонни системи, докато емисиите в екваториалните зони могат да повлияят на струйното течение и да нарушат атмосферната циркулация.

Прочетете също: Най-лошото Ел Ниньо в историята започна: 20 града, които ще бъдат най-силно засегнати от бедствията

„Промяната в слънчевата радиация на едно място може да доведе до промени в атмосферните процеси на други“, обяснява д-р Ин Чен от университета в Бирмингам.

Въпреки потенциала на новия метод, изследователите подчертават, че геоинженерството не може да гарантира положителни резултати.

„Това не е заместител на намаляването на емисиите. Намаляването на емисиите остава приоритет и е най-ефективната мярка за смекчаване на последиците от изменението на климата“, подчертава професор Зарнеке.

Припомняме, че според СЗО само през седмицата на 21 юни в Европа са регистрирани над 1300 смъртни случая, свързани с рекордните температури , обхванали голяма част от континента. Европа остава най-бързо затоплящият се регион в света.

Прочетете също: Първият удар на супер Ел Ниньо: В една страна в Южното полукълбо започна лято вместо зима