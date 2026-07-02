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Вижте стряскащия вид и какво може нова отровна риба - заплаха в морето в Гърция, Италия и Испания (ВИДЕО)

02 юли 2026, 9:59 часа 415 прочитания 0 коментара
Снимка: Почивка в Северна Гърция/Facebook
Вижте стряскащия вид и какво може нова отровна риба - заплаха в морето в Гърция, Италия и Испания (ВИДЕО)

В Средиземно море се е появила изключително опасна риба — тя може да прехапе консервна кутия и дори да отхапе пръст. Освен мощните си челюсти, тялото на рибата от вида Лагокефал съдържа смъртоносния токсин тетродотоксин, който може да предизвика парализа и дихателна недостатъчност. Видът е мигрирал от тропиците и в момента се разпространява из Средиземно море: такива риби са забелязани в близост до бреговете на Италия, Испания и Гърция.

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В Кипър и Гърция дори е въведена награда за улова им — 5,3 евро на килограм. Затова е добре всички българи, почиващи в страните, в които се знае, че вече се среща тази риба, да бъдат особено внимателни, когато влизат в морето, за да потърсят разхлада.

Какво да правите, ако тази риба ви ухапе?

Гръцкият червен кръст, по повод растящата популация на Лагокефал в страната (Lagocephalus sceleratus), информира гражданите за опасностите, които крие този вид риба, и предоставя полезни указания за оказване на първа помощ при нараняване, ако ви ухапе:

  • Здравният отдел на Гръцкия червен кръст препоръчва няколко стъпки при инцидент:
  • Незабавно почистете раната с обилно количество чиста течаща вода и сапун
  • Не използвайте локални антисептици без указания от лекар
  • Приложете постоянен натиск върху раната с чисти марли или чиста кърпа. Ако кървенето е силно, поддържайте непрекъснат натиск върху раната и дръжте наранения крайник повдигнат
  • Задължително потърсете медицинска помощ - раната от ухапване изисква специализирана грижа, поставяне на противотетаничен серум и евентуално шевове, ако нараняването е дълбоко
  • Ако инцидентът се случи в отдалечен район или кървенето е силно, незабавно се обадете на Спешна помощ (166) или на Европейския номер за спешни повиквания (112)

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Гърция риба Лагокефал
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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