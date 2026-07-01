Нещо неочаквано се случва по крайбрежието на Китай: Учените не са очаквали това да се случи

В продължение на десетилетия бреговата линия на Китай е била засегната от разширяващо се строителство, но сега учените са забелязали нещо необичайно - рядък случай на възстановяване на океана.

Възстановяването на океана по крайбрежието на Китай

В продължение на десетилетия бреговата линия на Китай е синоним на разрастване. Влажните зони са отстъпили място на рибни ферми, калните плитчини са покрити с бетон, а естествените крайбрежни местообитания непрекъснато се свиват. Но сега, в ново проучване, учените са открили неочаквана промяна в тази тенденция, съобщава Earth.com.

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В ново проучване учените анализирали осемгодишни сателитни данни от повече от 50 крайбрежни града. Резултатите показали, че блатата се разширяват, дърветата възстановяват бивши рибни езера, а участъци от бреговата линия се възстановяват, вместо да се отдръпват.

Според съавтора на изследването Нан Уанг от Китайския океански университет, той и екипът му са разработили обективен метод за оценка на националните усилия за възстановяване на крайбрежието, обхващащи повече от петдесет града. Почистването е част от китайската програма за възстановяване на морската екология, която е подкрепила 81 проекта на стойност над 7 милиарда долара между 2016 и 2022 г.

Учените използвали безплатни сателитни изображения от европейската програма Sentinel-2, за да създадат подробни изображения на бреговата линия. Компютърен модел сортирал всеки пиксел в категории като блато или рибно езеро, а резултатите били проверени ръчно. Сравняването на данните от 2015 г. и 2023 г. показало точно какво се е променило и къде.

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Екипът отбелязва, че най-значителната промяна е постепенното изчезване на рибарството. Във възстановените райони солените блата са преобразували земи, които преди това са били оградени от язовири и са превърнати в езера за аквакултури. Данните показват, че площта на блатата се е увеличила седем пъти; площта на солоустойчивите мангрови гори, които се вкореняват в приливна кал, се е увеличила четири пъти. Новите мангрови гори са заместили около 14 процента от това, което Китай е загубил между 1950 и 2015 г., а новите блата са покрили почти една четвърт от загубените преди това площи.

Възстановените блата и мангрови гори са известни с това, че не само защитават брега от вълни, но и абсорбират въглерод от въздуха, улавяйки го във влажната почва. Учените наричат ​​това дългосрочно съхранение на въглерод „син въглерод“, защото той може да остане заровен в продължение на векове.

Екипът оцени резултатите и в парично изражение по време на проучването. Резултатите показаха, че прогнозните годишни разходи са се увеличили от приблизително 5,7 милиарда долара на 8,1 милиарда долара. В сравнение с разходите по проектите, възвръщаемостта е била значителна. За сравнение: за 5 години ползите са били приблизително четири пъти по-големи от разходите, а за 10 години - повече от шест пъти.

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