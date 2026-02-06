ТЕЦ "Бобов дол" обвини печките на дърва и магистрала "Струма" за отровния въздух

Ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" отхвърли като "манипулативно поднесени" данните за замърсяване на въздуха в село Големо село и заяви, че те необосновано насаждат страх сред местното население и негативно отношение към централата. Позицията идва след данни, базирани на официални измервания, получени от "Грийнпийс" - България по Закона за достъп до обществена информация.

От централата, свързвана с Христо Ковачки, твърдят, че максималните отчетени стойности на серен диоксид са "далеч под нормативно регламентираните" и че за разглеждания период няма превишаване на алармения праг за SO2. Според ТЕЦ-а отчетените 23 превишения на средночасовата норма не надвишават допустимите три поредни стойности над 500 микрограма на кубичен метър и не представляват риск за здравето на хората.

Тези твърдения обаче меко казано контрастират сериозно с анализа на "Грийнпийс" - България, според който през 2025 г. мобилната станция на Изпълнителна агенция по околната среда е отчела 30 превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на куб. м. само за 87 дни измерване. Законът допуска до 24 такива превишения за цяла календарна година. Данните не са публикувани от институциите и стават публични едва след искане по ЗДОИ. Още: След протести на местните: Ще има публични данни за въздуха около ТЕЦ "Бобов дол"

Допълнително напрежение създава фактът, че от април 2025 г. в Големо село работи и автоматична измервателна станция, изградена от самата централа като условие в комплексното ѝ разрешително. До края на годината тя е отчела още 25 превишения на средночасовата норма. Така общият брой регистрирани превишения в двете станции достига 55 – повече от двойно над допустимото, макар и отчетени от различни уреди.

"Печките на дърва и магистралата са виновни"

От ТЕЦ "Бобов дол" изтъкват, че голяма част от превишенията са регистрирани през отоплителния сезон и ги свързват с битовото отопление на твърди горива, което използват над 70% от домакинствата в общината, както и с транспорта и близостта до автомагистрала "Струма". Според централата в 86% от случаите посоката на вятъра е била такава, че въздушните маси са се движели в посока, противоположна на селото. Още: Съд отмени глоба от 150 хил. лв. срещу ТЕЦ "Бобов дол"

"Грийнпийс" - България обаче подчертава, че дори при ограничен обхват на измерванията превишенията са повече от допустимите за цяла година, което говори за системен проблем, а не за изолирани случаи, обясними с метеорологични условия. Организацията посочва и сериозен проблем с прозрачността – данните от автоматичната станция в Големо село не се публикуват в реално време, въпреки че пряко засягат здравето на местните жители.

Държавата бездейства

Екологичната организация напомня, че това не е първият случай, в който информация за замърсяване около ТЕЦ "Бобов дол" излиза наяве със закъснение или след граждански натиск. След предишни разкрития прокуратурата е отказала да образува производство, тъй като е приела нарушенията за административни, а от институциите с правомощия да спират опасни инсталации отговор липсва с месеци.

На този фон централата настоява, че без цялостен анализ на всички източници на замърсяване не може да се определи еднозначно основният замърсител в региона. Именно затова, посочват от ТЕЦ-а, се изготвят програми за качеството на атмосферния въздух, базирани на математически модели и обемни масиви от данни. Още: "Заложници сме": Глоби за ТЕЦ-овете на Ковачки масово падат в съда, никой не може да спре замърсяването

От "Грийнпийс" - България обаче са категорични, че при наличие на превишения над законовите лимити институциите разполагат с достатъчно правомощия да наложат спиране на централата до привеждането ѝ в съответствие с разрешителното. Според организацията искането на ТЕЦ "Бобов дол" да увеличи повече от пет пъти количеството отпадъци, които може да изгаря, допълнително изостря риска за здравето на хората, живеещи под комините.

Всичко това се случва за втори път. Тайното обгазяване от ТЕЦ „Бобов дол“ излезе наяве с публикация на организацията миналия юни. Оттогава нищо не се е променило – нито бездействието на институциите, нито прозрачността на обществената информация, нито замърсяването на въздуха в Големо село. Припомняме, че тогава централата отрече тези данни: Замърсяване, забулено в тайна: Държавата крие нарушения на ТЕЦ, свързан с Ковачки.