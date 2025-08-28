"Атлантида" на 8500 години е открита в залива Орхус

Археолози откриха 8500-годишно селище, перфектно запазено под водата близо до Дания. То е потънало в края на ледниковия период и е капсула на времето, която може да научи хората как да живеят, докато морското равнище се покачва днес.

Изгубеният град, наречен „Атлантида от каменната ера“, е открит дълбоко в Орхуския залив на Дания. Археолозите казват, че този малък град е потънал, когато последният ледников период е приключил преди около 8500 години. С края му масивни ледени покривки започнали да се топят, което довело до покачване на морското равнище и потапяне на селища от каменната ера.

ОЩЕ: Изгубените бани на Цицерон са открити в потънал римски град

Капсула на времето

Подводните археолози са разкопали около 40 квадратни метра площ и са открили доказателства, че хората някога са живели там и са практикували организирани дейности. На мястото били открити каменни инструменти, животински кости, парче дърво, което изглежда като някакъв вид инструмент, и върхове на стрели – всичко това доказва процъфтяващо човешко общество в региона.

Подводният археолог Питър Мо Аструп казва, че мястото е като „капсула на времето“, където „всичко е било запазено в среда без кислород и „времето просто е спряло“. По думите му това глобално покачване на морското равнище е променило драстично бреговите линии.

ОЩЕ: Археолози откриха древното пристанище на Асини под вълните на Гърция

Център за подводна археология

Изследователите преди това са откривали подобни селища от каменната ера на сушата, но това е първият път, когато се натъкват на такова под океана. Те вярват, че морето крие много повече улики за живота на мезолитните хора, като харпуни, рибарски куки или следи от риболовни съоръжения – като крайбрежни жители тези хора са зависели от риболова за храна.

Живот в променящ се свят

Както казва Аструп, всичко е перфектно запазено при липса на кислород, като органични материали като дърво и ядки хвърлят светлина върху това, което тези хора са правили и консумирали. Освен това тези предмети ще покажат и как са се развили техните инструменти и техники, за да оцелеят в променящия се свят.

ОЩЕ: Мистериозна праисторическа подводна структура лежи под езерото Мичиган (ВИДЕО)

Учените работят по шестгодишен международен проект на стойност 15,5 милиона долара за картографиране на части от морското дъно в Балтийско и Северно море. Целта на тази мисия е да се изследват потънали места в Северна Европа и да се открият изгубени мезолитни селища. Това лято изследователите се потопиха на 7 метра под водата близо до Орхус, използвайки специализиран подводен вакуум, за да съберат заровени съкровища.

Те сканирали всеки метър от района и сглобили артефактите, за да разкрият селище, което някога е било разположено тук. Следващата стъпка е да се разкопаят два обекта в Северно море, което ще представлява предизвикателство поради суровите условия там.

Морското равнище отново се покачва и учените се надяват да предложат решение по отношение на адаптивността, като проучат как хората са се променяли и оцелявали с промяната на бреговите линии.