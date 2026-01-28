Учени: Горещи вълни удрят страните с умерен и студен климат до 2050 г.

Изследователите бият тревога за бързото глобално затопляне, което ще засегне най-силно студените климатични зони. Климатолози от Оксфордския университет публикуваха тревожна прогноза: до 2050 г. страните с традиционно умерен и студен климат ще се сблъскат с безпрецедентно увеличение на броя на неприятно горещите дни. Изданието News Yu пише за това.

Горещи вълни удрят Европа и света

Ако средното глобално затопляне достигне 2°C, което става все по-вероятно, Северна Европа ще се превърне в зона с горещи вълни, според проучването. Най-големият скок на температурата се очаква не на юг, а в региони, несвикнали с жега. Моделирането показва шокиращо увеличение на броя на тропическите дни:

Ирландия: +230%;

Великобритания: +150%;

Канада: +100%.

Това представлява критично предизвикателство за тези щати, тъй като тяхната архитектура и енергийни системи са проектирани да пестят топлина, а не да я охлаждат.

„Нашето проучване показва, че повечето промени в нуждите от охлаждане и отопление настъпват преди да се достигне прагът от 1,5°C“, казеа д-р Хесус Лисана.

Учените прогнозират, че до средата на века близо 3,8 милиарда души (повече от 40% от населението на планетата) ще живеят в екстремни горещини. Това ще има катастрофално въздействие върху здравеопазването, селското стопанство и образованието и ще предизвика нови вълни от миграция, свързани с климата.

Проучването се основава на реални тенденции, подкрепени от статистика. Според Метеорологичната служба на Обединеното кралство, миналата година, 2025 г., е била най-горещата година в историята в региона. Средната температура достигна 10,09°C, почти с един градус над нормалната. Трите най-топли години, регистрирани от 1884 г. насам, са 2022, 2023 и 2025 г.

„Тази много топла година е в съответствие с очакваните последици от предизвиканото от човека изменение на климата. Затоплянето, предизвикано от човека, вече променя климата на Обединеното кралство“, заяви д-р Марк Маккарти от Метеорологичната служба.

Учените казват, че единственият шанс за забавяне на този процес е преходът към устойчиво развитие и постигането на нулеви въглеродни емисии.

На фона на изменението на климата и рекордните температури, дискусиите около геоинженерството – мащабна технологична намеса в борбата с изменението на климата, се засилиха в световен мащаб. По-конкретно, това включва управление на слънчевата радиация и премахване на въглероден диоксид от атмосферата.

Същевременно учените предупреждават за непредсказуемите последици от подобни експерименти, включително рисковете от рязка промяна на климата, геополитически конфликти и етични проблеми. Експертите отбелязват, че геоинженерството не се справя с коренните причини за глобалното затопляне и че намаляването на емисиите и преминаването към възобновяема енергия остава ефективно решение.

