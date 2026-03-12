Гълфстрийм е на ръба на колапс: Учени предупреждават за климатична катастрофа

Учените са открили тревожни признаци, че ключовото океанско течение, Гълфстрийм отслабва, което може да предизвика нов ледников период в Европа. Те са идентифицирали серия от зловещи сигнали, които показват, че ключово океанско течение, Гълфстрийм, е близо до колапс. Атлантическата меридионална обръщателна циркулация (AMOC), от която Гълфстрийм е част, може да спре напълно поради глобалното затопляне и топенето на ледниците. За това пише „Дейли Мейл“.

Защо Гълфстрийм отслабва?

Системата от океански течения работи като гигантска конвейерна лента, пренасяйки топла вода от тропиците до Северна Америка и Европа, осигурявайки стабилен климат. Движещата сила зад този процес е потъването на студена, солена вода в Арктика. Топенето на гренландския леден щит обаче изхвърля 2,5 милиона литра прясна вода в океана всяка секунда, което разрежда морската вода, прави я по-малко плътна и отслабва течението.

Прочетете също: Проучване: Климатичен хаос на Земята, ако Гълфстрийм се срине през 2025 г.

Учени от университета в Утрехт създадоха компютърен модел с висока резолюция, за да проследят тези промени. В тяхната симулация Гълфстрийм достигна критична точка 25 години преди AMOC да се срине напълно, внезапно се измествайки с 219 километра на север.

Заплахата от нов ледников период

Изследователите сравнили поведението на своя модел със сателитни данни от последните 30 години и дълбоководни записи, датиращи от 1965 г. Те открили, че истинското течение Гълфстрийм вече е започнало да се измества на север близо до нос Хатерас, Северна Каролина. Ако тази тенденция продължи и течението спре напълно, това би променило драстично климата.

Северна Европа, по-специално, може да бъде изправена пред нов ледников период, като се очаква зимните температури в Лондон да паднат до -20°C, а в Единбург до екстремните -30°C, оставяйки регионите замръзнали в продължение на няколко месеца всяка година.

Прочетете също: Гълфстрийм може да изчезне?

„Най-важното е, че повечето реконструкции показват отслабване на AMOC под въздействието на изменението на климата, а изместването на Гълфстрийм на север също е знак за този процес. Ако истинският Гълфстрийм покаже този внезапен скок, това показва, че сме близо до повратна точка“, казва водещият автор д-р Рене ван Вестен.

Припомняме, че учените са анализирали данни за биоразнообразието от век и са открили обезпокоителна тенденция. Вместо да се ускоряват, екосистемите показват забавяне на оборота на видовете.

Проучването е извършено от учени от Лондонския университет „Кралица Мери“ (QMUL:). Изследователите са анализирали голяма база данни с наблюдения на биоразнообразието в морски, сладководни и сухоземни екосистеми през последния век.

Прочетете също: Кое е най-известното топло океанско течение – ключово за Великобритания?