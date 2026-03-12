Древният ужас на Карпатите: Вулканът, който някога е унищожил всичко наоколо, може да се събуди отново

Вулканът Чомад в Карпатския басейн някога е изригвал толкова мощно, че пепелта му е летяла далеч отвъд региона. Днес изследователите предупреждават, че магмата все още е под планината.

Вулканът Чомад в Карпатите

Историята на Карпатския басейн, който сега изглежда спокоен, крие следи от мащабни бедствия. Преди около 30 000 години тук се е случило мощно експлозивно изригване на вулкана Чомад, чиито последици се усещат далеч отвъд границите на съвременна Трансилвания. Това съобщава изданието promotions.hu.

Един от най-младите вулкани в региона се счита за Чомад, разположен в Секелифелд в днешна Трансилвания. Той е изригнал за последно преди около 30 000 години и според учените това не е било тих поток от лава, а мощно експлозивно изригване.

Днес езерото Сейнт Ан се намира в кратера на вулкана, но някога този пейзаж е бил оформен от потоци от лава, експлозии и облаци пепел. По време на изригванията големи обеми вулканични отломки и пепел се издигали във въздуха, които можели да бъдат пренесени на стотици или дори хиляди километри от вятъра.

Геолози са открили следи от тези събития в различни части на Европа, включително в млади седиментни слоеве в Румъния, което предполага, че изригването е могло да засегне не само околните райони, но и значителна част от континента.

Особеността на вулкана Чомад е, че от геоложка гледна точка той все още не се счита за напълно угаснал. Проучвания на унгарски и румънски учени показват, че под вулкана все още има разтопена магма. В момента тя не е способна да предизвика ново изригване, но теоретично такава възможност съществува в бъдеще.

Учените предполагат, че мащабът на древното изригване може да е наподобявал бедствия, подобни на тези, причинени от вулкана Везувий в Италия. Мощни експлозии изхвърляли пемза, скали и пепел в атмосферата, които падали на земята на десетки километри от вулкана.

Ето защо изучаването на вулканичната история на Карпатския басейн е от голямо значение. То помага на учените да разберат как се държат дълго спящите вулкани и какви признаци могат да показват евентуалното им активиране в бъдеще.

Междувременно стана ясно, че сателити са засекли необичайни промени близо до вулкана Тафтан в югоизточен Иран, за който се смяташе, че е спящ в продължение на стотици хиляди години. Върхът му се е издигнал с няколко сантиметра през последните месеци, което показва натрупване на налягане под земята.

