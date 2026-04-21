БАКА представи журито на ФАРА 2026 и анонсира първите лектори в програмата

Организаторите на Фестивала обявиха последна възможност за подаване на заявки до 23 април

В двадесет и шестото издание на фестивала ФАРА най-добрите примери на рекламата и дизайна в България ще бъдат отличени от доказани професионалисти от комуникационни агенции и независими експерти с впечатляваща професионална биография, практикуващи в България и в чужбина.

Тази година конкурсът се провежда в редица Творчески категории и категории Креативни медийни решения. Професионалистите ще работят в две групи жури, като заедно ще оценят и наградят най-креативните комуникационни кампании.

Експертите, които ще определят победителите в конкурса ФАРА 2026, са:

Жури Творчески категории

Александър Братимиров - Партньор и творчески директор, Human

- Творчески и PR директор, Huts Group Владимир Димитров - Творчески директор, Saatchi & Saatchi Sofia

– Журналист и продуцент (независим експерт) Гергана Минчева - Creative Lead и арт директор, Next DC

- Strategic Planning Director, Noble Graphics Иван Ланджев – Chief Creative Officer, guts&brainsDDB

- Журналист и преподавател (независим експерт) Крис Захариев – Режисьор (независим експерт)

- Дигитален артист, рекламен фотограф и режисьор (независим експерт) Николай Иванов - Основател на студио Lobster ™ и L44 Space™, аниматор и криейтив директор (независим експерт)

- Творчески директор, The Smarts Самуил Петков - Управляващ директор, All Channels Communication

- Филмов режисьор, аниматор, графичен дизайнер (независим експерт) Шанел Еркин - Творчески директор, Nitram

Жури категории Креативни медийни решения

Александър Гагов – Managing Director, Connected/All Channels Group

- Founder & LinkedIn Marketing Trainer, BookMark (независим експерт) Борислав Георгиев - Media Director, Argent Group

- Управляващ директор, Starcom, част от Publicis Groupe Bulgaria Галислав Асенов - Арт директор и Generative AI специалист, Huts Group

- Co-Founder и Strategy Lead, HUB AHEAD Ирина Поррузиан – Chief Revenue Officer, Нетинфо

- Oсновател и управител, Талантмедия (независим експерт) Плутархос Маридакис - Изпълнителен директор, Standpoint Media

Вдъхновяващите лектори на ФАРА 2026

За тенденциите в индустрията и с какви подходи комуникационните професионалисти да се справят с предизвикателствата ще споделят доказани международни експерти от сферата на комуникациите и рекламата с богато портфолио от професионални успехи и практически умения.

Люк Ли, още известен като lukeiscrazyman, е творчески директор с над 17 години професионален опит в работа за брандове, агенции и глобални кампании. Той е работил с компании като IKEA, PUMA и LEGO, както и с творчески агенции в САЩ и Европа. Работата му се фокусира върху изграждането на идеи и кампании, които се свързват с хората чрез дизайн, разказване на истории и култура.

Лазар Джамич е лектор, писател, креативен стратег. Бивш журналист, сътрудник на вестник "The Guardian", бивш директор по планиране в рекламна агенция и ръководител на отдела за бранд планиране в креативния мозъчен тръст на Google – ZOO в Лондон, той пренася опита си на академичното поле, като води лекции в редица бизнес училища и университети в Европа.

Барбара Грабивода е главен стратегически директор на Publicis Groupe Централна и Източна Европа. В регионалната си роля Барбара ръководи стратегията за растеж и изграждането на капацитет – оформяне на пазарни стратегии и насърчаване на практическото внедряване на изкуствения интелект на различни пазари.

Том Еванс е творчески директор, предприемач, коуч и обучаващ лидер в курсовете на D&AD. Той помага на организациите да оформят продукти, марки и култура.

Предстои обявяване на още лектори в програмата на Фестивала. Повече информация може да намерите тук.

Последна възможност за участие във ФАРА 2026

Платформата за подаване на заявки за конкурсната програма на Фестивала ще бъде отворена до 23 април, със срок за подаване на материалите към заявките до 27 април.

Комуникационните агенции могат да заявят своето участие през платформата за подаване на заявки. Повече информация относно регламента на конкурса може да бъде намерена на сайта на ФАРА тук.

Билети за достъп до Фестивала

Отворената е и платформата за билети за ФАРА 2026. Фестивалът ще се проведе от 4 до 6 юни в Международния конгресен център в гр. Бургас. Повече информация относно цени и достъп до Фестивала може да откриете тук.

Двадесет и шестото издание на Фестивала се осъществява с партньорството на Община Бургас. ФАРА се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции. Тазгодишният форум на комуникационната индустрия се реализира със съдействието на рекламна агенция Nitram.