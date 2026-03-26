DiVino Top 50 за 2025 г.: Елате и дегустирайте най-доброто от българското вино (ВИДЕО)

26 март 2026, 14:56 часа 174 прочитания 0 коментара

На 26 март в балната зала на Гранд Хотел Милениум се провежда ежегодното събитие DiVino Top 50, в което се награждават най-добрите български вина, дегустират се всички номинирани и се празнува българското вино. "Тук има 50 винопроизводители, които са в класацията. Освен номинираните вина, посетителите ще могат да опитат и другите вина от портфолиото на винопроизводителите. Всеки наш посетител може да дегустира вината, а в 19 ч. ще има и прекрасна музика - джаз. За всеки гост ще има и специално приготвен уелкъм дринк - негрони.", заяви Десислава Ганчовска - Event Manager на DiVino Top 50.

Всеки ценител на качественото вино, както и онези, които не познават тънкостите на напитката, но са любопитни да опитат най-доброто от българските винарни, са добре дошли в Гранд Хотел Милениум. Тук могат да се срещнат и с Наталия Гаджева, която на церемонията през деня получи Специалната награда за особени заслуги към българското винарство. Екипът ни дори дегустира вино реколта 2018, гранд резерва мавруд, в което е събрана "цялата благородна есен на България", по думите на Гаджева.

Тази година в събитието са включени ресторанти, които ще представят своята храна, но и ще покажат защо е толкова важно присъствието на българското вино именно в родните ресторанти. Посетителите на събитието ще имат удоволствието да опитат и специални предложения от всички представени ресторанти. DiVino Top 50 е истинско събитие за сетивата, което представя най-доброто от българското вино, предложения от подбрани ресторанти и джаз музика за душата. Заповядайте с чаша в ръка да отпразнуваме българското вино! 26 март, балната зала на Гранд Хотел Милениум!

