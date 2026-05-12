"Повтаряме борбата отпреди 150 г.": Патриарх Даниил за скандала с богослужението на български език в Одрин

Ние повтаряме това, което е било преди 150 години, когато са се борили за правото на самостоятелен български език да се проповядва. И това недоразумение... Аз лично не мога да разбера и да си обясня защо се случва това. Какъв е проблемът да се разреши на един духовник, който е свещеник на Вселенската патриаршия — отец Харалампи Ничев? Той е клирик на Вселенската патриаршия и е дошъл този ден да отслужи. Имало е предварителна уговорка. Това каза патриарх Даниил, който коментира скандала в българската църква "Св. Георги" в Одрин, след като гръцки митрополит не е разрешил в храма да се проведе празнично богослужение на български език тази събота по повод Гергьовден.

От общността на цариградските българи не са се съгласили да се служи на гръцки език, като в резултат е отслужен само кратък молебен и молитва на свети Георги.

Патриарх Даниил заяви и че неразбирателството между митрополит Амфилохий и българската общност продължава от немалко време и е известно както на църковното настоятелство, така и на институциите, отговорни за църквите в Истанбул и Одрин, включително на Константинополската патриаршия.

Той подчертава, че подобни действия създават ненужно напрежение и неразбирателство, въпреки че в миналото са били постигнати решения, свързани с правото на богослужение на български език. "Има проблеми и се надяваме да се стигне до едно благополучно разрешаване на въпроса", каза той пред БНТ.