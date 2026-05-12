Край на примирието: Путинова Русия веднага почна с бомбардировките, основна цел е Киев

Буквално по-малко от 3 часа изминаха от края на тридневното примирие между Русия и Украйна, в рамките на което нямаше нито една атака с далекобойни дронове и ракети от двете страни и Руската федерация атакува украинската столица Киев. В 2:53 часа в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС излезе предупреждение, че има руски далекобойни дронове, които летят по маршрут през граничната украинска област Чернигов към Киев. А около 40 минути по-късно излезе второ предупреждение – за група руски далекобойни дронове, летящи от изток към Киев.

Отделно украинският мониторингов канал "Труха" предупреди, че има предупреждение за възможен руски обстрел с балистични ракети от Курска област – отново евентуална цел е Киев. Именно за украинската столица валяха заплахи от всички по-известни руски чиновници преди Деня на победата – заплахите бяха, че ще има невиждани бомбардировки, ако Украйна попречи на провеждането на парада на 9 май в руската столица – ОЩЕ: Русия пусна списък какво ще удря в Киев заради парада в Москва и кои ще са гости на Путин (ВИДЕО)

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи малко след 5:30 часа сутринта в официалния си канал в Телеграм, че е избухнал пожар е в резултат на падане на отломки от дрон върху покрива на 16-етажна жилищна сграда. Той е потушен. Покривът е повреден. Няма други щети. До момента никой не е потърсил медицинска помощ.

Иначе украинските ВВС съобщават за руски далекобойни дронове, летящи към Виница, Николаев, Херсон, Кировград, Днипро (Днепропетровск), Кременчук, Житомир, Запорожие. А първото съобщение след полунощ беше за руски авиобомби в Сумска област.

