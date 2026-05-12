Жълт код в 18 области заради валежи

Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В повече от половината области на страната е обявен жълт код заради очакваните валежи. Той е в сила за: Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Кърджали, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, съобщават от НИМХ. Още: Нова вълна от валежи удря страната: Климатолог посочи кога най-после ще изгрее слънце

Валежи с гръмотевици

Около и следобяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си.

Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части - силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра - около 9 градуса.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава.

