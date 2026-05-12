Първата година на Мерц: Германия е спряла десетки хиляди мигранти по границите

Около 35 000 души са получили отказ на границите на Германия за влизане на територията на страната от май миналата година насам - откакто канцлерът Фридрих Мерц встъпи в длъжност, обяви германското вътрешно министерство, цитирано от ДПА и БТА. Министърът на вътрешните работи Александър Добринт засили граничния контрол преди година, веднага след като новото коалиционно правителство на консервативния блок на Мерц пое властта.

Добринт инструктира федералната полиция, която отговаря за граничните проверки, да отхвърля кандидатите за убежище с изключение на болните, бременните и нуждаещите се от специална помощ.

Преди това бяха отхвърляни само хора без подадена молба за убежище и чуждестранни граждани, за които е наложена забрана за повторно влизане.

По-строги мерки

Федералната полиция е регистрирала 47 659 незаконни влизания от 8 май миналата година. От тях 294 души от уязвими групи са подали молби за убежище, докато 1415 трафиканти на хора и 8842 души, за които е издадена заповед за арест, са били задържани. Освен това полицията е разкрила 1581 политически екстремисти.

Добринт многократно е защитавал по-строгите мерки като индикация за "променена миграционна политика“ и като сериозен удар срещу престъпните групи, занимаващи се с трафик на хора.

През април броят на молбите за убежище е намалял за първи път в сравнение със същия месец миналата година. Промяната е в съответствие с европейска тенденция.

Новата Обща европейска система за убежище влиза в сила на 12 юни. Повечето страни от ЕС, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, принадлежат към Шенгенското пространство за свободно пътуване, в което граничният контрол е до голяма степен премахнат на практика.