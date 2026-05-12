Каскада като от Холивуд: Мотор "кацна" върху светофар след зрелищна катастрофа (ВИДЕО)

Каскада като от Холивуд, но на живо. След зрелищна катастрофа в Канада между кола и мотоциклет, моторът полита във въздуха и „кацва“ на светофар. Мотористът е излетял на няколко метра и получава сериозни наранявания, но животът му не е в опасност.
😳 What a stunt! In Canada, a motorcycle slammed into a BMW, flew into the air, and got stuck on a traffic light— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026
The rider was thrown several meters and suffered serious injuries, but his life is not in danger. pic.twitter.com/FRiSDMj18H
Според официалната информация от местните власти лек автомобил е предприел маневра за ляв завой към паркинга на търговския център. В този момент в него челно се врязва движещ се с висока скорост мотоциклет.
Снимки и видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват мотоциклета, който виси на светофара след сблъсъка.
"Никога не съм виждал нещо подобно. Все едно е от филм", каза минувач, станал свидетел на инцидента.
