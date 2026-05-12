12 май 2026, 7:10 часа
Снимка: БГНЕС
Каскада като от Холивуд: Мотор "кацна" върху светофар след зрелищна катастрофа (ВИДЕО)

Каскада като от Холивуд, но на живо. След зрелищна катастрофа в Канада между кола и мотоциклет, моторът полита във въздуха и „кацва“ на светофар. Мотористът е излетял на няколко метра и получава сериозни наранявания, но животът му не е в опасност.

Според официалната информация от местните власти лек автомобил е предприел маневра за ляв завой към паркинга на търговския център. В този момент в него челно се врязва движещ се с висока скорост мотоциклет.

Снимки и видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват мотоциклета, който виси на светофара след сблъсъка.

"Никога не съм виждал нещо подобно. Все едно е от филм", каза минувач,  станал свидетел на инцидента.

Катастрофа Канада Светофар мотор
Виолета Иванова Редактор
