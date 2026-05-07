Служители и клиенти на „ДаллБогг“ излизат на протест срещу КФН

За първи път в историята на българското застраховане браншови организации, клиенти и служители на застрахователно дружество ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве АД“ са принудени да започнат общи ефективни стачни действия срещу действията на Комисията за финансов надзор (КФН). Те настояват за незабавно прекратяване на непрестанните репресии към компанията. До протеста се стигна след като КФН наложи забрана на дружеството да продава нови застраховки.

Протест ще се започне в 9:30 часа пред Народното събрание, а след това ще се насочи към сградата на КФН на ул. „Будапеща“ 16.

В позицията на компанията до медиите се казва, че „крайната цел на регулатора е финансовото задушаване на застрахователя и последващото заграбване на огромния му пазарен дял и водеща позиция, като тези репресивни действия продължават вече повече от година“.

"С цел да форсира процеса по ликвидирането на „ДаллБогг“, КФН си позволи да изпрати рекетьор в централата на застрахователя, който да предаде абсурдните искания на комисията за прехвърляне на собствеността на компанията. Но ръководството на дружеството категорично отказа да се поддаде на рекета, а записите и доказателствата бяха предадени на прокуратурата", заявяват от компанията.

Клиенти и служителите на "ДаллБогг" са категорични, че е крайно време българските институции да започнат да защитават интересите на честния бизнес, който осигурява хиляди работни места и прозрачни бизнес условия, при които потребителите можеха да ползват достъпни услуги на изключителни цени.

Застрахователят е получил подкрепа от всички браншови организации, които вече усещат последствията от опитите за ликвидирането му. "Закриването на "ДаллБогг" ще навреди на всички сфери на икономическа дейност в България и ще бъде особено усетен от домакинствата и работниците в частния сектор не само в България, но и в Европа", се казва в позицията им.