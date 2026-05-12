Джиро д‘България: "Колелета", асфалт, сватба и фиш за превишена скорост от Орлов мост

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

Месец преди задаващата се специализацията на тема футбол, вниманието на спортните фенове у нас бе откраднато от Джиро д‘Италия. Втората най-престижна колоездачна надпревара в света пристигна за исторически първи път в България за първите три етапа от тазгодишното издание. Всичко започна в петък, 8 май, край северното пристанище в Несебър и завърши в неделя, 10 май, на жълтите павета в София, като междувременно 184 колоездачи от 23 отбора преминаха през Бургас, Велико Търново и Пловдив. Маршрутът от Черно море до западна България целеше да покаже на света различните региони и пейзажи на страната ни, а домакинството бе оценено като голям рекламен и туристически проект.

България остави своята следа в Джирото и Джирото остави своята следа в България

За три дни Джирото успя да ни научи на много неща. Очаквано, всички станахме специалисти по колоездене, въпреки че повечето от нас дори не бяха гледали и едно състезание до този момент. В това, разбира се, няма нищо неочаквано, тъй като макар и спорт с големи традиции, колоезденето не е популярно у нас. Въпреки това, във всеки един момент от надпреварата състезателите не бяха ощетени от фенска подкрепа. Още на откриването, което беше в работен ден, хиляди хора излязоха по маршрута, за да се докоснат отблизо до магията на Джирото. В участъци, които бяха доста отдалечени от населените места, също имаше публика, а финалът в София събра над 200 хиляди души!

Състезанието даде възможност на България и българите да се покажем пред милиони зрители по света. Родината ни бе представена през погледа на организаторите точно, както бихме искали - с прекрасни пейзажи на богатата ни природа, кадри от градовете, в които се проведе състезанието, и интересни факти за културата ни. А феновете край шосето показаха, че не им липсва креативност, и гарантираха забавата на зрителите пред екраните. Така България доказа, че може да е домакин на събитие от подобен ранг. И това не беше просто един шанс да се докажем на света. Това беше шанс за нас самите да видим и да си припомним с какво разполагаме и да го развием. Видя се желанието да бъдем част от нещо голямо и значимо, което обединява, а не разделя. Гладни сме за положителното, доброто и това събитие бе пример, че можем, стига да положим нужните усилия.

Добре, че не се "изпляскаха" пред Царевец

Всички обаче останаха силно разочаровани от едно - че нямаше още етапи у нас, че да пооправят асфалта и на други места. По този въпрос в социалните мрежи се изля вълна от негативни коментари това "бясно асфалтиране", което падна през последните месеци и за пътната обстановка, която "предизвика куп падания". Истината обаче е, че състоянието на пътищата, което наистина на места не е цветущо, нямаше нищо общо с инцидентите. Те са част от спорта, който всички "експерти" не бяха гледали до този момент, за да го знаят. А относно практиката "нов асфалт върху стария". Тя е позната не само у нас, а и в останалите държави, подготвящи се за престижни колоездачни надпревари. Иначе не липсваха и коментари от типа: "Добре, че минаха по паветата във Велико Търново... малко калдАръм да видят, че ще се разглезят с този нов асфалт." Макар че после търновци публично изказаха притеснението си, че е можело "и пред Царевец да се изпляскат", въпреки ремонтните дейности по паважа, които са протекли предните седмици.

България донесе късмет на Пол Мание

Да стигнем и до самото състезание. С победата си в два от етапите Пол Мание официално стана петият най-популярен французин в България след Наполеон Бонапарт, Зинедин Зидан и Килиан Мбапе... и Жолио Кюри, че има такава спирка на метрото. А със заминаването на Джирото, на полета към Италия се качва и една добра новина за българския спорт. Родният състезател Виктор Танчев получи покана за проби в италианския тим Фантини. Едва на 15 години, той ще има рядката възможност да докаже таланта си и да върне България на картата на най-елитните колоездачни надпревари. Успех!

Вземайки всичко това предвид, едно е ясно - Джирото остави своята следа в България и България остави своята следа в Джирото. Защото световните звезди на колоезденето могат да минат покрай много хубави гледки, морета, крепости и фенове, но само у нас ще се намери някой, който преди финала да им подвикне: "Браво, ама внимавайте, че преди светофара на Орлов мост има камера за скорост!" И сега обзор на уроците и пороците от тези три дни:

Ето 5 неща, които научихме от Джиро д‘Италия:

Феновете на Славия искат Венци Стефанов да се оттегли от поста си Лавиния и Цветелин се ожениха Тараторът се прави от "kiselo mlyako" Цариградско е затворено заради "ония с колелетата" Май не падат заради лошия асфалт

Ето и 5 неща, които НЕ научихме от Джиро д‘Италия:

Правилата на състезанието Осовата линия на маркировката край Панчарево или мантинелата е по-крива? "Как го правят доброволно това?" "Как може да има такива фуги между жълтите павета?!" - коментар на италиански журналист Да си свалим прането от простора, че да не ни гледа "цял Eurosport гащите"

Автор: Дария Александрова

