"Посредникът" Пакистан помага военно на Иран, ОАЕ са бомбардирали иранска рафинерия

Посредници, но не съвсем - втората война с Иран в рамките на по-малко от година, която този път официално започнаха САЩ, не Израел (Тел Авив бързо се включи, но буквално използва Вашингтон като таран), почна да изкарва на фокус връзки и противоречия, които ще определят картината в Близкия изток за десетилетия напред. И не само Близкия изток - вероятно и целия свят, предвид зависимостта от Ормузкия проток.

Според CBS, посредникът в мирните преговори между САЩ и Иран т.е. Пакистан тихомълком е позволил на Иран да разположи военни самолети – включително разузнавателен самолет RC-130 – в стратегическата пакистанска военновъздушна база Нур Хан близо до Равалпинди. Тези самолети са били там, дори когато Исламабад публично се представи като посредник между Техеран и Вашингтон.

Иран също така е преместил граждански самолети в Афганистан.

Пакистански и афганистанските представители на талибаните отрекоха твърденията, докато американски източници казват, че има споразумение и то изглежда е насочено към защита на иранските активи от американски удари.

Същевременно, The Wall Street Journal предаде, че Обединените арабски емирства (ОАЕ) са извършили неизвестни досега въздушни удари срещу Иран, включително удари по петролна рафинерия на остров Лаван в началото на април – приблизително по времето, когато Тръмп обяви прекратяване на огъня. Атаката предизвика голям пожар и извади рафинерията от строя за месеци. Иран отвърна с ракетни и дронови удари срещу ОАЕ и Кувейт.

Иран подпалва дипломатическия огън

И на този фон, мирните преговори между САЩ и Иран за момента изобщо не напредват съществено. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф написа в официалния си профил в "Х", че САЩ нямат друг избор, освен да приемат иранското предложение за мир, заключено в 14 точки. Официално не се знае какво е то - според медийни публикации обаче, специално в иранската информационна агенция Tasnim, Иран иска репарации, иска размразяване на блокираните си в чужбина активи, иска и контрол над Ормузкия проток:

Iran’s Ghalibaf:



There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.



Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.



The longer they drag their feet, the more American taxpayers… pic.twitter.com/1QGsmKvlH3 — Clash Report (@clashreport) May 11, 2026

