Германският министър на отбраната: Думите на Путин за край на войната може да са поредната измама

Думите на руския президент Владимир Путин за евентуален край на войната в Украйна може да са поредната измама с цел да отвлече вниманието от слабостта на Русия, каза германският министър на отбраната Борис Писториус в рамките на изненадващо посещение в Киев, цитиран от Ройтерс. В събота Путин заяви, че според него войната в Украйна върви към своя край и че е готов да вземе участие в преговори за нови споразумения за архитектурата на сигурността в Европа. Руският президент посочи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като възможен посредник в подобен диалог.

Владимир Путин може сам да сложи край на войната, ако поиска. Винаги обаче съществува опасението – надявам се да греша – че това е поредната измама и не бива да изключваме този вариант", каза германският министър на отбраната. "Смятам, че по този начин Путин се опитва да отвлече вниманието от собствената си слабост. Към този момент той не може да се похвали с почти никакви териториални придобивки, а армията му продължава да губи части от окупираните територии", добави Писториус.

В петък Украйна и Русия сключиха тридневно споразумение за прекратяване на огъня, като част от усилията на САЩ за мир под егидата на американския президент Доналд Тръмп, но и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на временното примирие.

